Enzo Molebe prêté par l’Olympique Lyonnais à Montpellier

Le jeune ailiier Enzo Molebe quitte temporairement l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Montpellier HSC sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L’opération, annoncée ce soir par les deux clubs, vise à lui offrir davantage de temps de jeu au sein du groupe héraultais.

Formé au centre de formation de l’OL depuis 2020, Molebe a déjà connu quelques incursions avec l’équipe professionnelle : une convocation en championnat sous Paulo Fonseca et deux entrées en cours de match en Ligue Europa. Ces premières expériences internationales avec le club lyonnais ont précipité cette étape destinée à accélérer sa progression.

Le MHSC présente ce nouvel effectif comme un joueur offensif droitier, vif et percutant, capable d’évoluer sur le flanc comme en attaque de pointe. À Montpellier, il portera le numéro 14 et l’encadrement espère qu’il pourra accumuler des minutes et de la responsabilité pendant la saison.

Parcours et perspectives

International tricolore à plusieurs niveaux jeunes — des U16 aux U19 — Molebe possède un profil technique et athlétique apprécié par les observateurs. Récemment sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2029, il rejoint cet été le MHSC pour gagner en maturité et en régularité de jeu. Dans son communiqué, l’Olympique Lyonnais a fait part de ses encouragements et lui souhaite de franchir un palier lors de cette période de prêt.