Za‑Kpota: Five youths arrested by CNIN in an operation against cybercrime

Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier 2026, le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a procédé à une série d’interpellations dans la commune de Za‑Kpota, dans l’arrondissement d’Assanlin.

Dans le cadre d’une opération ciblée de lutte contre la cybercriminalité, le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a procédé à une série d’interpellations. Selon les sources locales, cinq jeunes hommes soupçonnés d’être impliqués dans des activités de cybercriminalité ont été appréhendés au cours de cette intervention. Aux environs de 5 heures du matin, les agents du CNIN ont investi une maison connue du quartier d’Assanlin et arrêté quatre personnes.



Par la suite, aux alentours de 7 heures, les enquêteurs ont intercepté un cinquième suspect au niveau du nouveau marché de la localité, alors qu’il s’apprêtait à ouvrir sa boutique.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions continues menées par le CNIN pour contrer la cybercriminalité, un phénomène que les autorités béninoises désignent parfois sous le terme local de « gayman » pour référer à des fraudes et escroqueries commises au moyen d’outils numériques..

Les personnes interpellées seront présentées à la justice, où elles devront répondre des accusations de participation présumée à des activités illicites en ligne.