Examen ddu CEP 2026 : un taux de réussite de 90, 17%

Les lampions se sont éteints sur les délibérations de la session de juin 2026 du Certificat d’études primaires (CEP). Les chiffres officiels communiqués par la Direction des examens et concours (DEC) révèlent une performance globale exceptionnelle : le taux de réussite national s’établit à 90,17%. Cette performance marque une progression significative par rapport aux sessions précédentes et confirme la dynamique positive dans laquelle se trouve le système éducatif béninois.

​Le fruit d’un engagement collectif et de réformes soutenues

​Ce résultat au-delà des espérances ne relève pas du hasard. Il est avant tout le fruit d’un engagement collectif et d’une synergie d’actions entre les différents acteurs de la chaîne éducative :

​ L’abnégation des enseignants et encadreurs : Malgré les exigences des nouveaux programmes et le suivi rigoureux tout au long de l’année, le corps enseignant a su maintenir le cap pour couvrir les programmes à temps et préparer sereinement les apprenants.

Malgré les exigences des nouveaux programmes et le suivi rigoureux tout au long de l’année, le corps enseignant a su maintenir le cap pour couvrir les programmes à temps et préparer sereinement les apprenants. ​ Le suivi rigoureux des parents : L’accompagnement des familles, de plus en plus impliquées dans la régularité et le travail à la maison, s’est avéré déterminant dans la confiance affichée par les candidats.

L’accompagnement des familles, de plus en plus impliquées dans la régularité et le travail à la maison, s’est avéré déterminant dans la confiance affichée par les candidats. ​Les investissements de l’État : La stabilisation de l’année scolaire, l’extension progressive des cantines scolaires qui maintiennent les enfants à l’école dans les zones vulnérables, ainsi que les vagues de renforcement des capacités des enseignants portent aujourd’hui leurs fruits.

​Les départements du septentrion et du sud au coude-à-coude

​Bien que les classements détaillés par département mettent en lumière de légères disparités géographiques, la tendance à la hausse est générale. Plusieurs circonscriptions scolaires, habituées aux scores intermédiaires, créent la surprise cette année en franchissant de très hauts paliers, illustrant une meilleure équité dans la qualité de l’offre éducative sur l’ensemble du territoire national.

​Pour les milliers de nouveaux certifiés, ce précieux sésame ouvre officiellement les portes de l’enseignement secondaire. Les regards se tournent désormais vers les centres d’affichage et la plateforme eRÉSULTATS, pris d’assaut par les familles pour la vérification des mentions et des performances individuelles.