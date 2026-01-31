Emam Ashour (Al Ahly) s’exprime pour éteindre la polémique

Emam Ashour, milieu international égyptien d’Al Ahly, a publié un long message sur Instagram pour expliquer son absence lors du déplacement du club en Tanzanie pour affronter Young Africans en Ligue des champions de la CAF, présenter ses excuses et accepter les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, notamment une amende de 1,5 million de livres égyptiennes et une mise à l’écart de cinq matches.

Dans sa déclaration, le joueur affirme avoir souffert d’une forte grippe accompagnée de fièvre et de troubles digestifs, traitement antibiotique à l’appui, qui l’a empêché de voyager avec le groupe en direction de Zanzibar. Emam Ashour indique avoir informé le médecin du club de son état de santé.

Il assure également qu’il n’a exercé aucune pression sur l’institution et qu’il accepte pleinement la décision de la direction d’Al Ahly. « Personne ne peut faire pression sur Al Ahly. C’est un honneur pour moi de porter le maillot rouge et de jouer pour le plus grand club d’Afrique », écrit-il en appelant à clore le débat.

Reconnaissance d’une faute de procédure et regrets publics

Le joueur reconnaît toutefois une erreur de procédure dans la gestion de son absence. Il admet n’avoir pas respecté la chaîne hiérarchique interne en n’informant pas le capitaine Walid Salah El-Din, qui aurait dû alerter le directeur technique afin que les dispositions médicales nécessaires soient prises. « J’aurais dû contacter le capitaine Walid Salah El-Din afin qu’il en informe le directeur technique et que les dispositions médicales nécessaires soient prises », concède-t-il dans son message.

Emam Ashour a présenté des excuses publiques au club, au staff technique, à ses coéquipiers et aux supporters. Il rappelle son attachement à Al Ahly et affirme être fier de défendre les couleurs du club depuis trois ans, en assurant n’avoir « jamais manqué à ses devoirs envers l’institution ».

Avant le match, il a également exprimé son soutien aux coéquipiers, souhaitant une victoire « qui ferait la joie de tous les supporters d’Al Ahly », selon ses mots publiés sur Instagram.

La direction du club a répondu à cette absence par une sanction financière et sportive. Al Ahly a infligé une amende de 1,5 million de livres égyptiennes, qualifiée comme la plus lourde sanction financière de l’histoire du club pour une infraction au règlement interne. Parallèlement, le joueur a été mis à l’écart et devrait manquer les cinq prochains matches de l’équipe, dont la rencontre contre Young Africans.

L’entraîneur Jess Thorup a confirmé et validé la sanction, en rappelant un principe affiché par le club : « Personne n’est plus grand qu’Al Ahly. L’équipe passe avant tout ».