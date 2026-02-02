Élie Semoun sur Dieudonné : « Il surfe sur le truc qui marche bien »

Dieudonné, figure de l’humour devenue personnalité polémique, voit ses spectacles interdits dans plusieurs départements et son nom associé à des documents publiés par la justice américaine. Des arrêtés préfectoraux ont récemment ciblé certaines de ses représentations et, dans la foulée de la publication massive de pièces liées à l’affaire Jeffrey Epstein, son nom serait apparu dans un courriel évoqué par les autorités américaines. Par ailleurs, son ancien complice Élie Semoun a vivement critiqué son virage, lors d’un entretien diffusé dans le podcast LEGEND.

Anciennement populaire, Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises par la justice française pour incitation à la haine raciale, propos antisémites et offense à la dignité humaine. Ces condamnations ont contribué à l’érosion d’une partie de son public et au retrait de certaines personnalités de son entourage. Les tensions autour de ses prises de position et de son activité scénique s’inscrivent dans un long contentieux judiciaire et médiatique qui a profondément modifié sa trajectoire artistique.

Le vendredi 30 janvier, le ministère américain de la Justice a rendu publiques « plus de trois millions de pages, dont plus de 2 000 vidéos et plus de 180 000 images » relatives au dossier Jeffrey Epstein. Selon des médias ayant consulté ces documents, le nom de l’humoriste aurait été mentionné dans un courriel présent dans ces pièces, élément qui a suscité une réaction de Dieudonné. Les modalités précises et le contexte de cette mention n’ont pas été détaillés dans les éléments rendus publics.

Dieudonné au cœur de nouvelles polémiques

En France, des arrêtés préfectoraux ont récemment interdit la tenue de certains spectacles de Dieudonné dans plusieurs territoires, notamment en Haute-Savoie et dans les Vosges. Ces arrêtés, pris par les représentants de l’État dans les départements concernés, visent à interdire des rassemblements considérés comme susceptibles de troubler l’ordre public. Les motifs juridiques invoqués dans ces décisions s’inscrivent dans un cadre administratif permettant au préfet d’agir pour prévenir des risques liés à la tenue d’événements publics.

Sur le plan des relations personnelles et professionnelles, Élie Semoun, ancien partenaire scénique de Dieudonné, a exprimé un jugement sévère sur l’évolution de son ancien acolyte. Lors du podcast LEGEND, Semoun a rappelé leur passé commun et la place qu’ils occupaient autrefois dans l’espace public : « On était le symbole de l’antiracisme par excellence et il a tout pété. Il est allé à l’opposé, il a fréquenté des gens infréquentables. Il a dit des choses qu’on ne peut même pas entendre. Je ne comprends pas pourquoi. »

Élie Semoun a également évoqué la personnalité commerciale qu’il connaissait : « Dieudo, je l’ai connu, il vendait des bagnoles, c’est un commercial. Parfois, j’ai l’impression qu’il continue. Il surfe sur le truc qui marche bien. Je pense. » Malgré ces critiques, Semoun a reconnu qu’ils restent en contact : « On s’appelle régulièrement. »

En rappelant un épisode de 2022, Semoun a raconté qu’il avait vu Dieudonné dans la salle lors d’un de ses spectacles en banlieue et qu’ils s’étaient rencontrés en coulisses : « C’était rigolo. J’étais ravi de le voir. » Il a cependant résumé son ressenti sur la trajectoire de l’ancien duo : « Il est allé trop loin… Quel dommage ! Quel gâchis ! C’est vraiment un abruti pour ça. Je trouve qu’il a gâché notre duo qui était formidable (…) Je lui dis tout le temps d’arrêter ses conneries. Il n’entend pas… »