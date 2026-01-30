Elias Saad impressionne dès sa première titularisation avec Hanovre 96 en 2. Bundesliga

Elias Saad a été titularisé pour la première fois sous le maillot de Hanovre 96 lors de la 20e journée de Bundesliga 2 contre Magdeburg et s’est rendu décisif : l’attaquant tunisien a délivré, à la 56e minute, la passe décisive conduisant au deuxième but de son équipe. Arrivé le 14 janvier 2026 en provenance du FC Augsbourg, Saad bénéficie d’un prêt de six mois, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Le transfert temporaire depuis le FC Augsbourg a été officialisé le 14 janvier 2026. Le joueur, âgé de 26 ans et international tunisien, a été prêté pour une période de six mois, avec une durée concomitante à la fin de la saison 2025-2026.

Les modalités du prêt et les objectifs affichés

Le prêt d’Elias Saad entre Hanovre 96 et le FC Augsbourg a été présenté comme une mesure visant à garantir un temps de jeu plus régulier pour l’attaquant au cours des prochains mois. La durée fixée à six mois correspond à la période restant jusqu’à la clôture de l’exercice 2025-2026, ce qui permet aux clubs et au joueur d’évaluer la suite de la collaboration à l’issue de la saison.

Les communiqués et comptes rendus relatifs à ce mouvement de marché ont souligné l’intention de fournir au joueur un cadre de compétition propice au développement de son temps de jeu et à la possibilité de retrouver une dynamique de performances en club. Le prêt court jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et lie donc le joueur à Hanovre 96 pour la période restante de l’exercice national.

