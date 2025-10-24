Élection présidentielle en Côte d’Ivoire : la CEI dément la diffusion de résultats provisoires

À la veille du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 en Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a fermement démenti la publication en ligne de prétendus « résultats provisoires par régions ». Dans un communiqué daté du 24 octobre, elle rappelle être la seule autorité compétente pour annoncer les résultats électoraux.

Selon la CEI, une plateforme numérique a diffusé vendredi des données présentées comme issues du vote. L’institution précise qu’elle « n’a en aucune manière participé à cette publication » et souligne qu’aucun scrutin n’avait encore eu lieu. Elle qualifie cette initiative d’irresponsable, pouvant semer la confusion dans l’opinion publique.

La CEI note que la plateforme a présenté ses excuses publiques, mais met en garde contre toute interprétation qui l’associerait à cette désinformation. Elle rappelle que, selon l’article 39 du Code électoral, il est interdit à toute personne non autorisée de publier des estimations ou des résultats avant la proclamation officielle.

Par ailleurs, la Commission appelle médias et utilisateurs des réseaux sociaux à la vigilance et au respect de la loi électorale, et se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger l’intégrité du scrutin et garantir un climat serein avant, pendant et après le vote.