Djoliba 0-0 USM Alger: Touré touche la barre à la 41e

Match nul et score vierge après 41 minutes entre Djoliba AC et l’USM Alger: Djoliba a intensifié la pression et a signé la plus grosse occasion, tandis que Touré a trouvé la barre transversale à la 33e minute.

À la 33e minute, Djoliba AC a bénéficié d’une ouverture dans la surface adverse. Touré, laissé sans surveillance dans la zone de vérité, a enchaîné par une frappe puissante qui a heurté la barre transversale du gardien Benbot. Le tir, qualifié de surpuissant dans les comptes rendus du match, a été l’action la plus dangereuse de la première période à ce stade.

La tentative de Touré et la réponse immédiate de l’équipe malienne ont marqué la physionomie du début de rencontre: Djoliba installé dans des séquences de pressing haut, tandis que l’USM Alger cherchait à réagir par des phases de possession et des relances offensives.

Temps fort malien et réactions algéroises

L’USM Alger n’est pas restée inactive après l’émotion provoquée par la frappe sur la barre. Kamagate a tenté de répondre offensivement pour les Algérois; sa tentative a cependant été repoussée par Kouassi, impliqué sur une intervention décisive dans le camp algérien.

Malgré quelques phases de possession en faveur de l’USMA, le pressing de Djoliba a continué de mettre la formation algérienne sous pression. Les actions maliennes, construites autour d’une occupation persistante de la dernière tierce, ont limité les possibilités de construction adverse et ont maintenu le score à 0-0 après 41 minutes.

Sur les premières quarante et une minutes, les interventions défensives et les arrêts opportunistes ont été déterminants pour préserver l’équilibre du match. La barre trouvée par Touré et la parade de Kouassi sur Kamagate constituent les principales actions identifiées dans le déroulé jusqu’à la 41e minute.

Le registre des situations de but jusqu’à cet instant montre une rencontre tendue, rythmée par des séquences de pression malienne et des tentatives algériennes ponctuelles. Les deux équipes ont produit des moments de danger, mais aucun des deux camps n’a encore réussi à transformer ses occasions en avantage au tableau d’affichage.

Au terme des 41 premières minutes, le score restait donc neutre, avec Djoliba AC ayant affiché la plus nette occasion par l’intermédiaire de Touré, et l’USM Alger ayant vu sa meilleure réplique contrée par Kouassi.