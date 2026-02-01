Djoliba 0-0 USM Alger à la 80e minute

À l’abord du dernier quart d’heure de jeu au stade du 26 Mars, la rencontre entre Djoliba AC et l’USM Alger restait indécise : Djoliba multipliait les offensives tandis que l’USM Alger tentait de profiter des contres, le gardien Oussama Benbot étant plusieurs fois sollicité. Selon le déroulé de la rencontre, l’intensité montait et le score était toujours nul après 75 minutes.

Au fil des minutes, les occasions se sont accrues du côté de Djoliba AC, qui a mis une pression soutenue sur la défense adverse et le but d’Oussama Benbot. Les actions offensives maliennes ont cherché à créer des brèches dans l’arrière-garde algéroise mais se sont heurtées à la performance du portier, décrit comme impérial dans ses interventions au cours de cette phase du match.

De leur côté, les joueurs de l’USM Alger ont répondu par des transitions rapides et des contre-attaques laissant apparaître un danger permanent pour Djoliba. Une tentative de Kamagati a notamment frôlé le poteau, illustrant la capacité des visiteurs à se montrer menaçants malgré la domination territoriale adverse. Pour tenter d’infléchir le cours de la partie, l’entraîneur Hadj Adlane a procédé à deux changements offensifs en faisant entrer Ben Zaza et Riyad Ben Ayad.

Déroulé et ajustements tactiques en seconde période

La seconde période, et plus particulièrement l’approche du dernier quart d’heure, a été marquée par une accumulation d’initiatives de la part de Djoliba AC. La physionomie du match montrait un bloc malien compact dans le camp adverse, multipliant centres et combinaisons dans l’espoir d’ouvrir le score. Ces tentatives, répétées, ont cependant buté systématiquement sur les interventions du gardien algérois, qui a stoppé plusieurs actions prometteuses.

Face à cette domination, l’USM Alger a privilégié la vitesse et la verticalité lors de ses phases de transition. Les contres se sont révélés dangereux, avec des attaques en surnombre ou en position avancée qui ont contraint la défense de Djoliba à se replier rapidement. La tentative de Kamagati, qui a frôlé le poteau, constitue l’exemple le plus net des opportunités créées par les Algérois au moment où le match semblait s’équilibrer.

Conscient de la situation, le staff technique de l’USM Alger a opté pour des changements offensifs afin d’accentuer la menace sur le but adverse. Les entrées de Ben Zaza et de Riyad Ben Ayad visaient explicitement à apporter du sang neuf et davantage de présence offensive dans la surface, une volonté confirmée par le caractère des substitutions annoncées.