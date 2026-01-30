Dennis Schmitt : Eintracht Francfort veut tenir tête au Bayer Leverkusen en Bundesliga

Eintracht Francfort reçoit le Bayer Leverkusen ce samedi à 14h30 GMT pour la 20e journée de Bundesliga. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Dennis Schmitt s’est exprimé en conférence de presse : après l’effort fourni face à Tottenham en Ligue des champions, le groupe a bénéficié d’une période de récupération, l’équipe a réalisé une séance d’entraînement jugée « bonne » et des points d’amélioration ont été identifiés, tandis que la composition du onze de départ reste à décider.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Schmitt a indiqué que le club avait ménagé ses joueurs « hier » en réponse à l’investissement consenti contre Tottenham et qu’une session de travail avait permis d’analyser « les points sur lesquels nous voulons progresser demain ». Ces éléments de préparation visent à répondre à la charge physique et tactique imposée par un calendrier mêlant compétitions nationales et européennes.

Le technicien a également souligné que l’effectif présentait « plusieurs options supplémentaires » par rapport au milieu de semaine, ce qui élargit les possibilités de rotation. Sur la formation initiale, il a confirmé que la décision n’était pas encore prise : « Nous n’avons pas encore décidé qui sera finalement dans le onze de départ demain. »

Préparatifs tactiques et regard sur l’adversaire

Face à un Bayer Leverkusen entraîné par Kasper Hjulmand, récemment vainqueur de Villarreal, Schmitt a insisté sur l’importance de l’engagement collectif et de la motivation. « Chaque match est important. Nous ne lâchons rien et sommes toujours au maximum en termes de motivation », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté du club de se présenter dans les meilleures conditions possibles.

Le coach a par ailleurs reconnu la qualité de l’adversaire : « Leverkusen dispose d’une très bonne équipe (…) nous nous sommes bien préparés pour affronter cet adversaire et nous voulons lui tenir tête. » Ces propos traduisent la préparation spécifique menée par le staff technique en vue de ce déplacement en championnat.

Au-delà des phrases prononcées en conférence de presse, Schmitt a insisté sur la logique de récupération et d’analyse mise en place après la rencontre de Ligue des champions, et sur l’importance de disposer d’options supplémentaires pour aborder la 20e journée de Bundesliga. La composition finale du groupe et du onze de départ sera tranchée au dernier moment par l’encadrement.