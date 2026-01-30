Défenseur burkinabè rejoint un club turc de football

Adamo Nagalo a quitté les Pays-Bas pour la Turquie où il doit être prêté par le PSV Eindhoven au club de Konyaspor, avec un contrat de prêt sans option d’achat et une visite médicale programmée ce vendredi, selon les informations disponibles.

Arrivé en Turquie en compagnie de son agent, le défenseur central burkinabé s’apprête à rejoindre l’équipe classée treizième du championnat turc (Süper Lig). Le prêt a été conclu sans clause permettant un transfert définitif à l’issue de la période de prêt.

Le PSV Eindhoven, qui n’a pas fait de Nagalo un titulaire régulier cette saison, a opté pour un départ temporaire afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu. Le club néerlandais avait recruté le joueur à la fin du mercato estival 2024.

Montant du transfert, temps de jeu et antécédents récents

Le PSV avait investi sept millions d’euros pour s’attacher les services d’Adamo Nagalo en provenance du FC Nordsjaelland. Depuis son arrivée au PSV, le défenseur n’a disputé que douze rencontres avec l’équipe première et quatre matches avec le Jong PSV, des statistiques affectées en partie par des blessures à répétition.

Lors de la Coupe d’Afrique des Nations, Nagalo a été remplacé avant la mi-temps lors du match opposant le Burkina Faso à la Côte d’Ivoire, un épisode signalé comme négatif dans son parcours récent avec la sélection nationale.

Plusieurs sources évoquent la durée du prêt de façon divergente : le texte principal mentionne un prêt pour les cinq prochains mois, tandis qu’un message publié le 29 janvier 2026 par le compte Twitter FasoSports indique un prêt de six mois sans option d’achat. Le contrat communiqué par le PSV à ce stade ne prévoit pas d’achat automatique.

La visite médicale annoncée pour ce vendredi constituera une étape formelle avant la finalisation du prêt et l’homologation de l’opération par les instances compétentes. Konyaspor, actuel 13e du classement en Süper Lig, a fait le choix de ne pas intégrer d’option permettant de transformer le prêt en transfert définitif.

Le prêt intervient après une période au cours de laquelle Nagalo n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le secteur défensif du PSV, malgré l’investissement consenti par le club néerlandais lors du mercato 2024. Les blessures et le temps de jeu limité figurent parmi les éléments factuels associés à cette décision de prêt.

Le déplacement du joueur en Turquie avec son agent et la programmation d’une visite médicale auront précédé les démarches administratives et la signature éventuelle du contrat de prêt entre le PSV et Konyaspor.