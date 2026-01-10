Accueil En Brève Décharge effondrée aux Philippines : six morts

Ce samedi 10 janvier, les secouristes philippins se sont lancés dans une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants après l’effondrement de la décharge de Binaliw, dans le centre des Philippines, qui a fait au moins six morts et 32 disparus. Environ cinquante travailleurs affectés à la collecte des ordures ont été ensevelis le 8 janvier lors de cet éboulement. Selon un responsable local, la décharge, exploitée par une société privée dans la ville de Cebu, s’élevait jusqu’à la hauteur d’un immeuble de vingt étages. Les sauveteurs s’exposent désormais au risque d’un nouvel éboulement, a déclaré à l’AFP Jo Reyes, secouriste à Cebu, le 10 janvier.