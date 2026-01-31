Cyril Ngonge prêté à l’Espanyol de Barcelone

Cyril Ngonge, ailier belge de 25 ans sous contrat avec Naples jusqu’en 2028, s’engage en prêt à l’Espanyol de Barcelone pour la seconde partie de la saison 2025-2026. Le joueur quitte temporairement l’Italie après un passage au Torino et vise un temps de jeu plus conséquent en Liga espagnole ; le prêt inclut une option d’achat en faveur du club catalan, et intervient alors que Ngonge cherche à augmenter ses chances de sélection pour la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique.

Arrivé à Naples en 2023, Ngonge n’a pas occupé de rôle de titulaire régulier cette saison 2025-2026 et avait été prêté à Torino pour la première moitié de l’exercice. Lors de ce passage en Serie A avec le club turinois, il a disputé 20 rencontres, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Le transfert vers l’Espanyol constitue la première expérience du Belge en Liga. Le prêt, conclu entre les deux clubs, doit lui permettre d’accroître son temps de jeu et d’évoluer dans un nouveau championnat avant la fin de la saison sportive.

Parcours professionnel et modalités du prêt

Cyril Ngonge est formé en Belgique et a débuté sa carrière professionnelle au Club Bruges en 2018. Un an plus tard, il a été prêté au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, puis transféré au RKC Waalwijk avant de rejoindre le FC Groningen. Ces étapes l’ont conduit ensuite en Italie, où il a évolué pour Hellas Vérone puis pour Naples, club avec lequel il a remporté le Scudetto la saison précédente.

Le contrat liant Ngonge à Naples court jusqu’en 2028. Pour la seconde moitié de la saison 2025-2026, l’Espanyol de Barcelone l’accueillera sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat exercée à la discrétion du club catalan à l’issue de l’exercice.

Sur le plan sportif, l’Espanyol mise sur l’arrivée du joueur pour renforcer son effectif et viser une place qualificative pour les compétitions européennes au terme de la saison 2025-2026. Du côté du joueur, le transfert est présenté comme une opportunité d’obtenir davantage de minutes de jeu et de se positionner en vue d’une éventuelle participation à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe nationale belge.

Le prêt à l’Espanyol marque la première incursion de Ngonge dans le championnat espagnol, après des expériences en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Le dossier administratif et sportif du transfert a été finalisé entre Napoli et le club catalan, avec les modalités de prêt et l’option d’achat prévues pour la fin de la saison.