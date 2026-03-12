Crise chez Les Démocrates: Espérience Tèbè pessimiste sur la survie du parti et voit un ralliement à la mouvance comme solution

Invité sur une web radio de la place, Espérience Tèbè, président du Mouvement populaire de libération (MPL), a livré une analyse sans détour de la situation actuelle du parti d’opposition Les Démocrates. Selon lui, la démission de Boni Yayi marque le début d’un processus irréversible d’affaiblissement de cette formation politique, qu’il juge vouée à l’effondrement. Il se dit convaincu que d’autres départs suivront dans les prochains mois.

Pour Espérience Tèbè, l’issue la plus réaliste pour l’ancien parti de Boni Yayi serait de rejoindre l’une des formations de la mouvance présidentielle. Interrogé sur le risque d’une disparition de toute opposition dans un régime démocratique, il nuance sa position et rejette l’idée selon laquelle l’opposition se résumerait à une contestation permanente et virulente du pouvoir.

À l’en croire, le rôle de l’opposition ne saurait se confondre avec l’invective ou l’injure. Il estime possible d’appartenir à un courant politique tout en exprimant des opinions divergentes, de formuler des critiques argumentées sans tomber dans la violence verbale. Pour lui, le débat politique au Bénin souffre d’une confusion persistante, beaucoup assimilant l’opposition à la surenchère verbale et à la critique excessive.

Dans ce contexte, Espérience Tèbè considère que l’adhésion à la gouvernance actuelle constitue la seule voie de survie pour Les Démocrates. Il rappelle, à cet effet, que depuis son retrait du cadre de concertation de l’opposition, le MPL a fait le choix de soutenir la candidature du ministre d’État Romuald Wadagni, s’inscrivant ainsi clairement dans la dynamique de la participation de sa formation politique à la construction du pays avec le prochain régime.