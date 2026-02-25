Coupe du monde 2026: le Ghana affiche ses grandes ambitions

À l’approche du Mondial 2026, le sélectionneur adjoint des Black Stars, John Paintsil, assure que l’expérience accumulée et la préparation rigoureuse doivent permettre au Ghana de viser haut cet été.

L’optimisme est de retour autour des Black Stars. À quelques mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’entraîneur adjoint du Ghana, John Paintsil, a insisté sur les ambitions élevées qui accompagnent la sélection ouest-africaine.

Quadruple championne d’Afrique, la nation ghanéenne s’apprête à disputer sa cinquième phase finale mondiale. Une qualification qui a redonné espoir aux supporters, malgré l’absence remarquée de l’équipe lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, une première en plus de deux décennies.

Interrogé par 3Sports, l’ancien défenseur, passé notamment par Fulham FC et West Ham United, a rappelé le vécu accumulé par la sélection : « En ce qui concerne la Coupe du monde, le Ghana a désormais de l’expérience. Nous avons atteint les huitièmes de finale en 2006 et les quarts de finale en 2010. »

Lucide sur les désillusions plus récentes — éliminations au premier tour en 2014 et 2022 — Paintsil estime toutefois que ce passé doit servir de levier. « À l’approche de cette Coupe du monde, les attentes sont très élevées. J’ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler de notre côté », a-t-il ajouté. L’adjoint du staff technique a également insisté sur un point crucial : l’état physique des joueurs. « Je veux que tous nos joueurs soient en forme, afin qu’ils soient prêts à répondre à l’appel de la sélection », a-t-il martelé.

Placés dans le groupe L, les Ghanéens lanceront leur campagne le 17 juin face au Panama, avant de défier l’Angleterre le 23 juin puis la Croatie le 27 juin. Pour monter en puissance, les Black Stars disputeront plusieurs rencontres amicales au printemps, notamment contre l’Autriche, l’Allemagne et le Mexique. Une montée en régime progressive pour nourrir de grandes ambitions sur la scène mondiale.





