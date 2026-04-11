Coupe de la confédération : USM Alger reçoit OC Safi en première manche

Ce samedi marque le coup d’envoi de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine, avec un affrontement entre l’USM Alger et l’OC Safi. La première manche se jouera sur la pelouse des Algérois, qui espèrent tirer profit du contexte pour poser les bases avant le retour.

Portée par une expérience significative dans cette compétition et par le soutien de ses supporters, l’équipe d’Alger se présente avec de réelles ambitions. Sur le papier, elle dispose d’un léger avantage, mais l’équipe locale devra rester vigilante face à une formation marocaine reconnue pour son organisation défensive et sa discipline tactique.

Du côté d’El Jadida, l’OC Safi ne vient pas en simple figurant. Classée outsider à ce stade de l’épreuve, la formation marocaine vise à tirer parti de cette double confrontation pour créer la surprise, en privilégiant un résultat positif à l’extérieur avant de disputer le match retour chez elle.

Les clés du match

La rencontre devrait se jouer sur des détails : maîtrise du milieu, solidité défensive et efficacité sur les phases arrêtées. L’USM Alger cherchera à confirmer son statut en imposant son rythme devant son public, tandis que l’OC Safi tentera de bousculer la hiérarchie en jouant avec prudence et réalisme. Ce premier acte annonce donc une opposition serrée, où la moindre erreur pourrait peser lourd pour la qualification en finale.