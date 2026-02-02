Coupe de la Confédération CAF J4 résultats et classements

La quatrième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine, disputée entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février, a redistribué les cartes de la qualification : certains clubs ont assuré leur place pour le tour suivant tandis que d’autres voient leurs chances s’amenuiser, avec des scenarii désormais bien définis pour les deux dernières journées.

Dans le groupe A, l’USM Alger a consolidé sa position en tête du classement en ramenant un match nul lors de la quatrième journée et totalise désormais 10 points, ce qui lui permet d’être déjà qualifié avant les deux dernières rencontres. Le club malien Djoliba AC est officiellement éliminé de la compétition suite à ce résultat. La lutte pour la seconde place se poursuit : l’OC Safi, deuxième avec 9 points, n’a besoin que d’un point supplémentaire pour assurer sa qualification pour le second tour, tandis que San Pedro, troisième avec 3 points, doit impérativement s’imposer lors de ses deux dernières rencontres et compter sur deux revers de l’OC Safi pour espérer se qualifier.

Le groupe B reste ouvert avec plusieurs prétendants. Le Wydad Casablanca, leader depuis la troisième journée, compte 9 points mais a été rejoint par Maniema Union, qui totalise également 9 points après les rencontres du week-end, et occupe désormais la première place en co-leader. Azam FC, troisième avec 6 points, conserve des possibilités de qualification et se repositionne comme candidat au second tour. Nairobi United, qui reste bloqué à 0 point après sa défaite lors de la quatrième journée, est éliminé et jouera les deux dernières rencontres pour l’honneur.

Résultats et scénarios dans les autres groupes

Le groupe C est marqué par la performance du CR Belouizdad, auteur de trois victoires en trois matchs et détenteur de 9 points. Le club algérien se rapproche ainsi d’une qualification pour le tour suivant et peut mathématiquement valider son billet dès la cinquième journée si l’une des trois autres équipes du groupe concède une défaite lors de la prochaine rencontre. AS Otoho, vainqueur de Singida Black Stars et désormais deuxième avec 7 points, occupe une position favorable pour la qualification. Stellenbosch et Singida Black Stars, qui comptent chacun 4 points, restent en course mais voient leur sort dépendre de la suite de la compétition.

Pour Stellenbosch et Singida Black Stars, la cinquième journée revêt un caractère déterminant : une défaite lors de la prochaine ronde de matches entraînerait leur élimination de la compétition, selon la configuration actuelle du groupe.