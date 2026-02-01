Coupe CAF J4 : USM Alger 0-0 Djoliba à la pause

Au stade du 26 Mars de Bamako, Djoliba AC a dominé la première période contre l’USM Alger lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, sans toutefois parvenir à faire évoluer le score : 0-0 à la mi-temps. Les Maliens ont monopolisé le ballon et multiplié les situations dangereuses, tandis que le gardien algérien Oussama Benbot a réalisé plusieurs parades décisives, notamment un arrêt sur une tête de Keita à la 44e minute et une intervention sur une frappe de Touré qui a heurté la barre à la 33e minute. Ce nul à la pause permet déjà à l’USMA d’assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dès l’entame de la rencontre, Djoliba a imprimé son rythme en exerçant un pressing haut qui a gêné la sortie de balle des visiteurs. Les joueurs maliens ont cherché à construire leurs actions dans le camp adverse, en conservant la possession et en multipliant les incursions dans la surface algérienne. Le jeu s’est déroulé majoritairement dans le tiers défensif de l’USM Alger, qui a opté pour un repli profond afin de limiter les espaces.

Cette domination s’est traduite par plusieurs opportunités pour Djoliba. La plus franche est intervenue à la 33e minute lorsque Touré, trouvant un marquage moins strict, a enchaîné une frappe puissante dans la surface qui a fini sur la barre transversale d’Oussama Benbot. Peu avant la pause, Benbot a de nouveau retardé l’ouverture du score en repoussant une tête menaçante de Keita à la 44e minute, confirmant son rôle central pour contenir les assauts locaux.

Première période à sens unique, mais sans but

Tout au long du premier acte, l’USM Alger a peiné à se montrer dangereux. Acculés par le pressing adverse, les hommes dirigés par Hadj Adlane ont éprouvé des difficultés à installer leur jeu offensif et n’ont offert que de rares tentatives, sans conséquences notables pour la défense de Djoliba. Les transmissions et le contrôle du jeu se sont révélés insuffisants pour créer des situations nettes en direction du but malien.

La physionomie du match avant la pause a donc été claire : Djoliba a dominé territorialement et statistiquement la période, tandis que la conservation du score par l’USM Alger a reposé en grande partie sur les interventions de son gardien. Les deux équipes sont reparties aux vestiaires sur un score vierge, malgré la supériorité manifeste des locaux durant les quarante-cinq premières minutes.

Au regard du déroulé de la première période et des éléments constatés sur le terrain, l’USM Alger, déjà assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale, devra aborder la seconde période en changeant son visage offensif si elle souhaite améliorer son résultat à Bamako.