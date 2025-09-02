Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam critique le franc CFA

L’ancien ministre ivoirien et candidat à la présidentielle Tidjane Thiam relance le débat sur l’avenir du franc CFA dans son livre de mémoires Sans préjugés, publié quelques semaines avant le scrutin. Il qualifie la monnaie commune à 14 pays africains de « vestige infantilisant du passé ».

Pour l’ex-patron du Crédit Suisse, le franc CFA, arrimé à l’euro, offre certes « stabilité et avantages économiques », mais il symbolise surtout « la dépendance de l’Afrique » envers la France. Créé en 1945 et rebaptisé à plusieurs reprises, le franc CFA est depuis 1999 garanti par le Trésor français, un dispositif régulièrement critiqué pour limiter la compétitivité et freiner le financement des entreprises.

Alors que plusieurs États de l’UEMOA et de la CEMAC envisagent une réforme, certains pays du Sahel accusent Paris de vouloir maintenir son influence par la monnaie.

Dans ses mémoires, Tidjane Thiam évoque aussi son expérience dans les années 1990 au BNETD, où il affirme avoir résisté à de fortes pressions françaises pour attribuer un marché à une entreprise hexagonale, allant jusqu’à menacer de démissionner. Selon lui, Paris s’attendait à un traitement préférentiel, même au détriment des intérêts ivoiriens.

Pour l’ex-ministre, cette double posture persiste aujourd’hui dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires occidentaux : promouvoir transparence et bonne gouvernance en surface, tout en défendant ses intérêts en coulisses.