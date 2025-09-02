PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Economie image/svg+xml Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam critique le franc CFA

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam critique le franc CFA

Economie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Le président du PDCI, Tidjane Thiam
Le président du PDCI, Tidjane Thiam
- Publicité-

L’ancien ministre ivoirien et candidat à la présidentielle Tidjane Thiam relance le débat sur l’avenir du franc CFA dans son livre de mémoires Sans préjugés, publié quelques semaines avant le scrutin. Il qualifie la monnaie commune à 14 pays africains de « vestige infantilisant du passé ».

Pour l’ex-patron du Crédit Suisse, le franc CFA, arrimé à l’euro, offre certes « stabilité et avantages économiques », mais il symbolise surtout « la dépendance de l’Afrique » envers la France. Créé en 1945 et rebaptisé à plusieurs reprises, le franc CFA est depuis 1999 garanti par le Trésor français, un dispositif régulièrement critiqué pour limiter la compétitivité et freiner le financement des entreprises.

Alors que plusieurs États de l’UEMOA et de la CEMAC envisagent une réforme, certains pays du Sahel accusent Paris de vouloir maintenir son influence par la monnaie.

Dans ses mémoires, Tidjane Thiam évoque aussi son expérience dans les années 1990 au BNETD, où il affirme avoir résisté à de fortes pressions françaises pour attribuer un marché à une entreprise hexagonale, allant jusqu’à menacer de démissionner. Selon lui, Paris s’attendait à un traitement préférentiel, même au détriment des intérêts ivoiriens.

Pour l’ex-ministre, cette double posture persiste aujourd’hui dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires occidentaux : promouvoir transparence et bonne gouvernance en surface, tout en défendant ses intérêts en coulisses.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
RD Congo

RDC : l’ex-ministre de la Justice Constant Mutamba condamné à 03 ans de travaux forcés

Togo

Togo : la télévision nationale sans directeur après le limogeage de Joseph Amegan

Burkina Faso

Burkina Faso : Ibrahim Traoré adopte une loi criminalisant l’homosexualité

Bénin

Bénin: neuf projets stratégiques d’électricité et d’eau provisoirement gelés

Bénin

Za-Kpota: Découverte macabre d’une sexagénaire dans une fosse de toilettes abandonnée

Bénin

SNAB 2025: la Vice-Présidente, Mariam Chabi Talata clôture une édition « riche en couleurs »

Bénin

Présidentielle 2026: Léon Basile Ahossi affiche à nouveau une position ambiguë

Bénin

Bénin- Retrait et remise des parainnages: les députés de l’opposition affichent leur discipline

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : la cheffe de cabinet de Tidjane Thiam visée par un contrôle à Abidjan

Ghana

Ghana : la présidente de la Cour suprême destituée pour mauvaise conduite

VOIR TOUS LES FLASHS