Côte d’Ivoire : Malick Ba va diriger les opérations de la BIDC dans six pays

Baba Malick Ba a été nommé Directeur régional de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) pour six pays — Côte d’Ivoire, Sénégal, Gambie, Burkina Faso, Cap‑Vert et Guinée — et prend ses fonctions le 1er février depuis Abidjan, où il supervisera les opérations et le déploiement de projets d’investissement pour la sous‑région.

La nomination intervient alors que les États ouest‑africains intensifient la recherche de financements structurants et renforcent leurs mécanismes de partenariat public‑privé. La BIDC confie à son nouveau directeur régional la mission de consolider la présence opérationnelle de la banque, d’impulser des synergies entre acteurs publics et privés et d’aligner les interventions sur les priorités de développement durable définies au niveau de la CEDEAO.

Basé à Abidjan, M. Ba aura la responsabilité de piloter le portefeuille de la BIDC dans un espace stratégique pour l’intégration économique régionale, en veillant tant à la structuration financière des projets qu’à la mobilisation de capitaux nationaux et internationaux.

Un profil international et une expertise en financement de projets

Le parcours professionnel de Baba Malick Ba mêle expérience publique et pratique du secteur financier international. Au Sénégal, il a récemment occupé le poste de Directeur du financement et des partenariats public‑privé au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, où il assurait la coordination de l’unité nationale dédiée aux PPP et assurait le suivi des dossiers financiers de grande ampleur.

En tant que conseiller senior auprès du ministre, il a piloté des opérations de mobilisation de capitaux pour des infrastructures dans des secteurs considérés comme prioritaires : transports, énergie, santé, assainissement et éducation. Ces fonctions lui ont permis d’acquérir une connaissance approfondie des montages contractuels et des instruments hybrides de financement.

Son expérience internationale renforce sa spécialisation. Au Canada, il a travaillé pour la Société canadienne d’hypothèques et de logement (CMHC) en tant que spécialiste du financement et a exercé des responsabilités d’analyste senior en risque de crédit sur les marchés de capitaux. Il a également occupé des postes d’underwriter et d’analyste crédit à Export Development Canada.

Avant cela, il a évolué dans le secteur bancaire privé auprès d’établissements de premier plan tels que JP Morgan Chase et Bank of America, tant aux États‑Unis qu’au Canada, où il a été exposé aux mécanismes de financement international et aux pratiques de gestion du risque.

M. Ba a siégé au conseil d’administration de plusieurs institutions financières multilatérales, parmi lesquelles la Banque Ouest‑Africaine de Développement (BOAD), la Banque Islamique de Développement et la BIDC elle‑même, fonctions qui lui ont donné une vision opérationnelle des circuits de financement régional et des relations interinstitutionnelles.

Sur le plan académique, il est titulaire d’un Executive MBA de l’Université du Québec à Montréal et d’une licence en finance et administration des affaires obtenue aux États‑Unis. Bilingue en français et en anglais, il prend ses fonctions au siège régional d’Abidjan pour conduire les efforts de structuration financière et de mobilisation de ressources en faveur des pays membres de la CEDEAO