Congo‑Brazzaville: Denis Sassou Nguesso candidat à la présidentielle de 2026

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle.

Âgé de plus de quatre décennies de pouvoir, Denis Sassou Nguesso entend briguer un nouveau mandat, après avoir déjà exercé plusieurs mandats depuis les années 1970.

Sa candidature, déposée auprès des autorités électorales, vient confirmer ses ambitions de rester à la tête de l’État à l’issue du prochain cycle électoral prévu pour 2026.

La décision de se présenter à nouveau s’inscrit dans un contexte politique marqué par des enjeux de stabilité institutionnelle, de développement économique et de sécurité régionale.

Denis Sassou Nguesso, qui dirige le pays depuis 1997, avait déjà affirmé à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre des politiques axées sur la consolidation des institutions et la relance des projets structurants.

La nouvelle candidature suscite des réactions contrastées au sein de l’opinion publique et de la classe politique congolaise. Ses partisans saluent son expérience et son rôle dans la gestion des affaires de l’État, tandis que ses opposants dénoncent une longévité au pouvoir jugée excessive et appellent à une transition démocratique plus ouverte.