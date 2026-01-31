Club Africain nouveau leader de la Ligue Pro 1 après sa victoire contre le CA Bizertin

La 19e journée de la Ligue 1 tunisienne de football a débuté ce samedi et a déjà rebattu les cartes du classement : le Club Africain, en l’absence de l’ES Tunis ce week-end, a pris provisoirement la tête du championnat en s’imposant 1-0 face au CA Bizertin grâce à un but de Firas Chaouat à la 51e minute. Avec ce succès, les Clubistes totalisent 41 points, soit un point de plus que l’ES Tunis.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans le bas du tableau, la JS Kairouanaise a signé un résultat décisif pour la course au maintien en battant l’Olympique de Béja 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ghilain Mounguide dès la 15e minute, offrant ainsi trois points importants à la formation de Kairouan.

Le duel des équipes du sud entre l’Union sportive de Ben Guerdane et l’ASD Zarzis s’est soldé par un match nul et vierge (0-0), un score qui ne modifie pas la situation des deux clubs au classement à l’issue de cette première journée de la 19e journée.

Résultats clés et conséquences immédiates au classement

Le succès du Club Africain face au CA Bizertin a permis aux Rouge et Blanc de s’installer provisoirement en tête du championnat avec 41 points. L’unique réalisation de la rencontre, signée Firas Chaouat à la 51e minute, a suffi à faire la différence à domicile pour le club de la capitale. L’ES Tunis, absent ce week-end, reste à un point derrière le leader provisoire.

Du côté des équipes en lutte pour le maintien, la victoire de la JS Kairouanaise contre l’Olympique de Béja a des répercussions immédiates sur la hiérarchie. Grâce au but de Ghilain Mounguide inscrit à la 15e minute, la JSK grimpe à la 13e place avec 17 points, doublant son adversaire du jour, Béja, qui descend à la 14e position avec 15 points.

Le match nul entre Ben Guerdane et Zarzis n’a quant à lui entraîné aucun changement notable au classement pour ces deux formations du sud. Le score de 0-0 laisse la situation inchangée et les deux équipes restent derrière d’autres concurrents au classement général.

La reprise de la 19e journée marque des évolutions significatives tant en tête qu’au bas du tableau, avec un Club Africain désormais leader provisoire, une JS Kairouanaise qui renforce ses chances de se maintenir à court terme, et des rencontres nullement décisives pour certaines équipes comme Ben Guerdane et Zarzis.