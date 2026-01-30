Chiara Baylet signe son premier contrat professionnel avec le MHSC Féminines

Chiara Baylet, attaquante de 19 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le Montpellier HSC Féminines, a annoncé le club ce vendredi sur ses réseaux sociaux. Internationale U19 tricolore et ancienne joueuse des Girondins de Bordeaux, elle a pris part cette saison à 11 rencontres en Arkema Première Ligue et à 4 matches avec la réserve en D3 féminine.

Le Montpellier HSC Féminines, classé onzième de l’Arkema Première Ligue, a communiqué la nouvelle de la signature via son compte Instagram en saluant la progression de la jeune joueuse. Le club a publié à cette occasion le message suivant : « Une signature qui vient récompenser tout son travail et son investissement ! »

La décision de faire passer Chiara Baylet au statut professionnel intervient alors qu’elle est déjà intégrée aux sélections jeunes nationales, figurant parmi les internationales U19 françaises. Avant de rejoindre Montpellier, Baylet a évolué au sein des Girondins de Bordeaux, où elle a notamment développé son parcours formateur.

Montpellier officialise la promotion de la jeune attaquante

La signature du premier contrat professionnel de Baylet a été présentée par le club comme une étape importante du parcours sportif de la joueuse. Le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux du MHSC mettait en avant son implication et son investissement au sein de l’effectif.

Sur le plan des compétitions, le bilan de la saison pour Baylet indique 11 apparitions en Arkema Première Ligue, compétition nationale référencée par le club, auxquelles s’ajoutent 4 rencontres disputées avec la réserve montpelliéraine en D3 féminine. Ces chiffres correspondent aux participations officielles mentionnées par le MHSC dans son annonce.

Le club a choisi de communiquer l’information ce vendredi, en privilégiant ses canaux numériques pour rendre publique la signature. Le message transmis par le MHSC sur Instagram souligne explicitement la récompense du travail fourni par la joueuse et son engagement au quotidien.

Âgée de 19 ans, Chiara Baylet rejoint ainsi l’effectif professionnel du Montpellier HSC Féminines, structure évoluant cette saison à la onzième place du classement de l’Arkema Première Ligue, selon la formulation utilisée dans l’annonce officielle du club.