Championnat national de tennis: Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga au sommet

Tombeur de Morgane Sègodo au terme d’un match marathon : 6/3, 4/6, 7/6(4), Pacôme Kakpo a remporté l’édition 2025 du Championnat national de tennis chez les hommes. Chez les dames, Eléaza Honfonga a souleve le trophée après sa victoire en finale face à Vitou Pascaline (6/3, 3/6, 7/5).

Le tennis béninois a vibré du 25 au 30 août 2025 lors du championnat national disputé sur les courts du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et de l’Académie Darboux de Cotonou. Plus de 200 participants, toutes catégories confondues – des moins de 10 ans aux seniors – ont pris part à cette édition.

Chez les seniors hommes, le titre est revenu à Pacôme Kakpo, auteur d’un parcours impressionnant. Face à son compatriote Morgane Sègodo, il a décroché le Graal au terme d’une finale très disputée (6-3, 4-6, 7-6 [4]). Inarrêtable, il a signé un doublé après sa victoire contre Précieux Bécoudé (6-2, 3-6, 6-4) chez les 18 ans et moins. Chez les dames, Eléaza Honfoga s’est illustrée en dominant Vitou Pascaline au terme d’un duel âprement disputé (6-3, 3-6, 7-5).

Atlantique-Littoral en tête du classement des ligues

Au classement général, la ligue Atlantique-Littoral s’est imposée largement avec 9 médailles d’or, 4 d’argent et 8 de bronze. Elle devance Atacora-Donga (3 or, 7 argent, 4 bronze) et Ouémé-Plateau, qui repart avec une seule médaille d’argent. Les ligues Mono-Couffo, Borgou-Alibori et Zou-Collines complètent le tableau.

Outre les trophées, les quatre premiers de chaque catégorie ont reçu des lots de consolation (balles, cordages…). Les seniors hommes et dames se sont vus attribuer des bourses de dix mois, dont le montant varie selon leur classement. Les vainqueurs et finalistes bénéficieront également d’un accompagnement de la Fédération béninoise de tennis (FBT) pour leurs participations aux compétitions internationales.