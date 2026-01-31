Chaînes et horaires TV du match LDC CAF (J4) Petro de Luanda vs Stade Malien

Ce samedi 31 janvier 2026 à 16h00 GMT, Petro de Luanda accueille le Stade Malien au Estádio 11 de Novembro de Luanda pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les deux équipes se retrouvent une semaine après leur confrontation à Bamako, où le Stade Malien l’avait emporté 2-0. Cette victoire a permis au club malien de prendre la tête du groupe D avec un total de 7 points, résultant de deux victoires et d’un match nul.

Petro de Luanda, champion en titre d’Angola, occupe pour sa part la troisième place du groupe. Son parcours dans cette phase de poules est marqué par une victoire 1-0 contre Simba SC, un match nul 1-1 face à l’ES Tunis et la défaite concédée à Bamako lors du match aller contre le Stade Malien. Le club angolais dispute cette rencontre à domicile afin de tenter de relancer sa campagne dans la poule D.

Diffusion et informations pratiques

La rencontre de la 4e journée du groupe D entre Petro de Luanda et le Stade Malien sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Les téléspectateurs pourront suivre le match sur SABC Sport et SABC Plus, ainsi que sur la chaîne SuperSport MáXimo 360. Le coup d’envoi est programmé à 16h00 GMT au Estádio 11 de Novembro de Luanda.

Sur le plan comptable, le match opposera un leader de groupe, le Stade Malien (7 points après trois rencontres), à un prétendant qui cherche à se repositionner dans le classement, Petro de Luanda, actuellement troisième du groupe D. Les confrontations précédentes entre les deux équipes dans cette phase de groupes restent limitées à la rencontre de la semaine passée à Bamako, conclue par un succès du club malien 2-0.

Cette 4e journée intervient dans le calendrier de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026 et conditionne l’évolution des positions au sein du groupe D après trois matches disputés par les protagonistes. Les informations disponibles indiquent que la rencontre se tiendra au Estádio 11 de Novembro et sera diffusée par les chaînes citées ci-dessus.