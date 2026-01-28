Ce que révèlent les 544 pages des Mémoires du prince Harry

Le Suppléant (Spare), les mémoires du prince Harry de 544 pages, ont été publiés le mardi 10 janvier et suscitent d’emblée une forte attention médiatique en raison d’anecdotes très personnelles et de révélations sur ses rapports familiaux et le deuil de la princesse Diana.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans cet ouvrage, le duc de Sussex livre une série d’épisodes qui font déjà les gros titres des tabloïds et de la presse internationale. Certaines séquences, qualifiées tantôt d’humoristiques, tantôt de choquantes, ont été rapportées par les premiers extraits et résumés de presse.

La parution a été accompagnée d’images du livre exposé en vitrine d’une librairie de Piccadilly à Londres le 10 janvier 2023, illustrant la mise en vente publique d’un texte très attendu.

Contenu et ton des mémoires

Le livre renferme, selon les passages publiés, des confidences intimes et des récits scandaleux susceptibles d’alimenter la presse à sensation. Parmi les anecdotes relayées figurent des épisodes de nature privée : Harry affirme avoir été dépucelé par une femme plus âgée, à l’arrière d’un bar, et rapporte un incident insolite au pôle Nord où son pénis aurait gelé.

Les souvenirs de son engagement militaire sont aussi évoqués de manière marquante : il y est question d’affrontements en Afghanistan et d’une affirmation selon laquelle il aurait tué 25 talibans. Ces passages ont été rapportés par des résumés du livre et figurent parmi les déclarations susceptibles de provoquer des réactions publiques.

Sur le plan familial, l’ouvrage contient des passages très vifs. Le prince Harry y relate des conflits et des tensions au sein de la famille royale, citant notamment des altercations physiques avec son frère, le prince William, et exprimant une colère à l’encontre de ce dernier ainsi que de son père, le roi Charles III. Il mentionne également Camilla Parker Bowles, qualifiée dans le texte d’« autre femme » ayant remplacé sa mère.

La mort de la princesse Diana occupe une place centrale dans le récit : d’après les passages diffusés, Diana constitue le fil rouge de ces mémoires et le livre cherche à dévoiler un aspect intime de la vie du duc de Sussex, celui d’un enfant de la royauté qui n’aurait jamais fait le deuil de sa mère. Cette thématique traverse l’ensemble du volume et sert de toile de fond aux autres révélations.

Plusieurs extraits et résumés insistent sur le ton parfois revendicatif et la colère exprimée par l’auteur, dirigée vers différents acteurs de sa vie personnelle et publique. Des indiscrétions et confessions sont insérées tout au long des 544 pages, formant un récit mêlant anecdotes personnelles, épisodes militaires et querelles familiales.