Catherine O’Hara (Maman, j’ai raté l’avion) : causes de son décès dévoilées

Catherine O’Hara est décédée vendredi 30 janvier à l’âge de 71 ans, après une maladie qualifiée de fulgurante, a appris la presse américaine. L’actrice, mondialement connue pour son rôle de Catherine McCallister dans la saga Maman, j’ai raté l’avion, a été transportée en urgence depuis son domicile de Brentwood (Los Angeles) et est morte quelques heures après son admission à l’hôpital.

La révélation du décès est intervenue tard vendredi via le site TMZ, alors que les faits se sont déroulés en début de matinée : selon les premiers éléments, Catherine O’Hara a appelé les secours vers 4h30. Les circonstances médicales précises de sa disparition n’ont pas été rendues publiques, seulement que la progression de la maladie avait été rapide dans les semaines précédentes.

Figure du cinéma et de la comédie, Catherine O’Hara avait obtenu un Golden Globe et de nombreuses distinctions au cours d’une carrière longue et diverse. Elle est restée dans les mémoires pour son interprétation maternelle dans Maman, j’ai raté l’avion et sa suite, pour ses collaborations avec Tim Burton notamment dans Beetlejuice puis la suite sortie « il y a deux ans », ainsi que pour une apparition récente dans la nouvelle saison de The Last Of Us. Son parcours professionnel a été salué tant par le public que par ses pairs.

Catherine O’Hara avait son cœur côté droit

Plusieurs éléments biographiques et médicaux de l’actrice avaient déjà été évoqués publiquement. Catherine O’Hara avait elle-même dévoilé être porteuse d’une anomalie congénitale rare, le situs inversus, qui se caractérise par un inversion de la disposition des principaux organes par rapport à la configuration habituelle. Dans ce cas particulier, elle expliquait que son cœur se trouvait du côté droit du thorax. Le situs inversus est une malformation d’origine congénitale et, lorsqu’elle est isolée, peut coexister avec une vie normale, mais la mention de cette anomalie avait suscité l’intérêt des médias et des fans.

Les détails médicaux entourant les dernières semaines de sa vie n’ont pas été précisés : la nature exacte de la maladie qui a conduit à son hospitalisation et à son décès n’a pas été divulguée par les sources citées par la presse américaine. Les seuls éléments publics relatent un appel aux services d’urgence de son domicile à 4h30 du matin et un transfert à l’hôpital de Brentwood avant qu’elle ne décède quelques heures plus tard.

Catherine O’Hara laisse un cortège de réactions dans le monde du cinéma et du divertissement. Son fils à l’écran, Macaulay Culkin, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux : « Maman. Je pensais qu’on avait le temps. J’en voulais plus (…) m’asseoir à côté de toi. Je t’ai entendue mais j’avais tellement plus à dire. Je t’aime« . Les hommages sont également venus de personnalités telles que Sharon Stone et le réalisateur Ron Howard, qui ont salué sa carrière et son influence artistique.