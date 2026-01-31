Carrick appelle Manchester United à ne pas sous-estimer Fulham

Le manager de Manchester United, Michael Carrick, a prévenu qu’il serait « criminel » de sous-estimer Fulham avant la 24e journée de Premier League, où les Red Devils affronteront Fulham ce dimanche à 14h GMT. Interrogé par le média du club, Carrick a insisté sur la qualité de l’adversaire de Marco Silva et a par ailleurs livré son appréciation sur plusieurs éléments de son effectif, notamment Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo et Noussair Mazraoui.

À propos de Fulham, Carrick a rappelé que l’équipe visiteuse produit de bonnes performances et mérite le respect : « Ce serait criminel de sous-estimer Fulham. Quand vous regardez leurs matchs, ils jouent très bien, c’est une très bonne équipe. Les garçons en sont conscients », a-t-il déclaré. L’entraîneur a ainsi souligné la nécessité d’aborder la rencontre avec sérieux, sans minimiser le propos rapporté par le média du club.

Michael Carrick a également consacré des propos élogieux à plusieurs joueurs de Manchester United, en commençant par Kobbie Mainoo. Selon lui, la capacité d’adaptation du jeune milieu est déterminante : Mainoo est arrivé très jeune, a disputé des rencontres importantes avec l’Angleterre et avec Manchester United, et a su s’acclimater à ces responsabilités. Carrick a mis en avant la polyvalence du joueur et son association récente avec Casemiro.

Éloges ciblés sur des éléments clés de l’effectif

Sur Kobbie Mainoo, Carrick a précisé que le jeune joueur pouvait occuper différents rôles au milieu et que, lors des deux derniers matchs, son duo avec Casemiro avait contribué au contrôle des rencontres : « Le simple fait d’être capable de s’adapter est déjà énorme, et il a prouvé qu’il en était capable. Kobbie peut jouer différents rôles, mais il est certain qu’avec Casemiro au milieu lors des deux derniers matchs, nous avons eu un très bon duo. Ils ont joué un rôle important dans le contrôle des matchs. C’est un plaisir de le voir jouer. »

Le manager a ensuite évoqué Bruno Fernandes, qu’il qualifie de « membre très important de cette équipe depuis six ans maintenant ». Carrick a rappelé avoir observé l’impact du milieu depuis son arrivée au club, ainsi que sa mentalité, son attitude et sa capacité au sacrifice : « Il est toujours disponible, je touche du bois. Il est performant depuis si longtemps. C’est un joueur fantastique. »

À propos de Bryan Mbeumo, nommément cité par Carrick, l’entraîneur a relevé la polyvalence de l’attaquant : il peut occuper différents postes sur le front de l’attaque et participe aux mouvements offensifs. Carrick a souligné l’importance de Mbeumo « avec et sans le ballon » et a rappelé que ses efforts avaient été récompensés par des buts.

Enfin, Michael Carrick est revenu sur le retour de Noussair Mazraoui après la CAN 2025. Il a reconnu la difficulté de la situation pour le latéral après la finale et a indiqué que Mazraoui avait eu quelques jours pour digérer les événements avant de réintégrer le groupe : « Mazraoui est bien revenu. Il a été fantastique au sein du groupe et à l’entraînement. Il est entré en fin du match dernier et a joué un rôle important pour nous. C’est formidable de le retrouver. »