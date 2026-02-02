Carabao Cup demi-finale retour : Arsenal face à Chelsea

Après un succès 3-2 obtenu à Stamford Bridge lors de la manche aller, Arsenal et Chelsea se retrouvent ce mardi à 20h GMT pour la seconde confrontation des demi-finales de la Carabao Cup, programmée à l’Emirates Stadium. Forts de leur victoire à l’extérieur et du soutien de leur public, les Londoniens d’Arsenal visent une place en finale, un objectif qu’ils n’ont pas atteint dans cette épreuve depuis la saison 2017-2018.

Le collectif entraîné par Mikel Arteta arrive en confiance : leader du championnat, le club connaît une période faste avec seulement une défaite sur ses quinze dernières sorties toutes compétitions confondues (douze succès et deux nuls en complément). La démonstration 4-0 contre Leeds le week-end dernier a en outre donné un nouvel élan au groupe, déterminé à franchir ce cap et à prolonger sa dynamique.

Cependant, les joueurs d’Arsenal devront rester sur leurs gardes. Sur sa pelouse, l’équipe a enchaîné récemment deux rencontres sans victoire en compétitions nationales (un match nul et une défaite) et avait déjà été éliminée à ce même stade l’an passé par Newcastle, montrant que la route vers la finale peut réserver des pièges.

Chelsea : une réaction sous l’ère Rosenior

De son côté, Chelsea se présente à l’Emirates avec la ferme intention de renverser la situation. Sous la direction de Liam Rosenior, les Blues ont redressé la barre : six victoires pour une seule défaite depuis son arrivée, cette dernière étant précisément la défaite au match aller face à Arsenal. La capacité du groupe à inverser des rencontres a encore été illustrée samedi, lorsqu’il est revenu de deux buts de retard pour s’imposer face à West Ham malgré l’atmosphère hostile à la pause.

Les visiteurs peuvent nourrir de réelles ambitions, d’autant que Rosenior a déjà signé trois succès consécutifs à l’extérieur, avec au moins trois buts inscrits à chaque déplacement. Chelsea, qui soulève la Carabao Cup pour la dernière fois en 2014-2015, cherchera à briser une série de finales perdues pour retrouver le palmarès de la compétition.

Sur le plan des confrontations récentes, l’équilibre penche pour Arsenal : les Rouge et Blanc restent invaincus lors des neuf dernières oppositions face à Chelsea (six victoires et trois nuls), la dernière défaite remontant à août 2021, et ils ont remporté les trois derniers duels à l’Emirates sur un total net de 9-1. Match indécis mais avec des favoris clairs et un outsider capable de créer la surprise.