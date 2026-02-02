CAN Féminine 2026 : l’Afrique du Sud clarifie sa position sur l’organisation du tournoi

Un communiqué officiel du ministère sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture signé par le ministre Gayton McKenzie clarifie la position de l’Afrique du Sud au sujet de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 : le pays n’a jamais annoncé qu’il accueillerait la compétition et confirme que le Maroc demeure l’hôte officiel, tout en se disant prêt à soutenir la Confédération africaine de football (CAF) si des solutions alternatives d’organisation devenaient nécessaires.

La mise au point intervient après des propos tenus par le vice-ministre et qui avaient suscité de nombreuses interrogations à travers le continent. Le ministre McKenzie a voulu lever toute ambiguïté en précisant la nature et les limites de la disponibilité sud-africaine à intervenir si la CAF jugeait nécessaire d’envisager des plans d’urgence.

Selon le communiqué, « L’Afrique du Sud a seulement indiqué être disposée à soutenir la CAF si des solutions alternatives d’organisation s’avéraient nécessaires. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre des plans d’urgence habituels de la CAF. Aucune décision n’a été prise concernant un éventuel déplacement du tournoi, et le Maroc demeure le pays hôte confirmé. La CAF n’a activé aucune procédure d’organisation alternative. »

Précisions sur les conditions d’une éventuelle implication sud-africaine

Le communiqué énumère les conditions devant être réunies avant toute hypothétique organisation par l’Afrique du Sud. La première exigence mentionnée est une confirmation formelle émanant de la CAF.

La mise en œuvre d’un tel scénario dépendrait ensuite de l’approbation du Cabinet sud-africain, précise le texte, indiquant qu’une décision gouvernementale formelle serait nécessaire avant toute entrée en phase opérationnelle.

Le communiqué souligne également la nécessité d’évaluer la disponibilité des infrastructures et des sites. La capacité des stades, la logistique des sites et leur disponibilité figurent parmi les éléments cités comme déterminants pour envisager l’accueil d’une compétition de cette envergure.

Autre condition avancée : l’obtention de toutes les garanties gouvernementales requises. Le communiqué indique que ces garanties devraient être délivrées en collaboration avec la South African Football Association (SAFA) et les autres parties prenantes impliquées dans l’organisation d’événements internationaux.

Le ministère attire enfin l’attention sur le fait que les propos du vice-ministre ne constituent pas une annonce officielle d’organisation mais traduisent le soutien déclaré de l’Afrique du Sud au football africain et sa capacité reconnue à accueillir de grands événements internationaux.