CAN 2025 : Mané et Salah alignés d’entrée, les compos officielles de Sénégal – Égypte

L’Egypte défie le Sénégal ce mercredi (18h, GMT+1) en demi-finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux équipes sont tombées. Sadio Mané et Mohamed Salah sont titulaires.

Sadio Mané, attaquant sénégalais@senenews