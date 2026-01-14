La suite après la publicité
Égypte Sénégal

CAN 2025 : Mané et Salah alignés d’entrée, les compos officielles de Sénégal – Égypte

L’Egypte défie le Sénégal ce mercredi (18h, GMT+1) en demi-finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux équipes sont tombées. Sadio Mané et Mohamed Salah sont titulaires.

Romaric Déguénon
AFRIQUE-SPORT
Sadio Mané, attaquant sénégalais
Sadio Mané, attaquant sénégalais
Sénégal XI 

MENDY — DIATTA — KOULIBALY — NIAKHATE — DIOUF — I. GUEYE — P. GUEYE — DIARRA — NDIAYE — JACKSON — MANE

Égypte XI

Mohamed El-Shenawy — Mohamed Hany — Yasser Ibrahim — Ramy Rabia — Hossam Abdelmaguid — Ahmed Fatouh — Marwan Attia — Hamdi Fathy — Emam Ashour — Mohamed Salah ( C) — Omar Marmoush

