CAN 2025 : le Sénégal prêt à réagir au verdict de la CAF

Le Sénégal entend contester les sanctions infligées par la Confédération africaine de football (CAF) à la suite de la finale très tendue de la CAN disputée au Maroc : onze jours après la rencontre, Dakar a annoncé qu’il entendait user de voies de recours pour obtenir une réduction des mesures prononcées contre le sélectionneur national Pape Thiaw.

La CAF a puni Pape Thiaw d’une suspension de cinq matches et l’a condamné à verser une amende de 100 000 dollars, somme que le texte source évalue à environ 54 millions de francs CFA. Ces décisions ont été qualifiées de trop lourdes par les responsables sportifs et politiques sénégalais, qui considèrent les sanctions disproportionnées par rapport aux faits reprochés.

Selon les règles en vigueur, la Fédération sénégalaise de football dispose de deux recours possibles pour contester la décision : saisir la commission d’appel de la CAF ou porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le choix politique et juridique de Dakar vise à obtenir une atténuation de la sanction infligée au sélectionneur.

Choix stratégique et réaction officielle

Dans la stratégie annoncée publiquement, le Sénégal rejoint le Maroc qui, lui aussi, a opté pour une riposte par la voie juridique afin de contester les mesures prononcées par l’instance panafricaine. La double possibilité d’appel interne à la CAF ou de saisine du TAS offre à la Fédération sénégalaise deux voies distinctes de recours, chacune soumise à des délais et procédures spécifiques prévus par les règlements de la CAF et du droit sportif international.

Du côté sénégalais, l’annonce de la contestation émane d’un positionnement partagé entre autorités sportives et responsables politiques qui estiment que la sanction pécuniaire et la suspension de banc imposées au sélectionneur ne répondent pas aux intérêts de l’équipe nationale. La suspension de cinq matches prive l’encadrement technique de la possibilité d’être présent sur le banc lors des rencontres relevant de la juridiction de la CAF.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a confirmé publiquement la volonté de la délégation sénégalaise de recourir à tous les moyens légaux disponibles pour demander une réduction de la peine. Elle a déclaré devant la presse : « Tout ce qu’il est possible de faire, nous allons le faire, pour atténuer cette sanction. Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt de notre équipe de voir son coach être assis sur un banc (en tribunes, NDLR) pendant cinq matches de CAF, en plus d’une amende pécuniaire. Le coach s’est comporté en Sénégalais. Notre coach a agi en vrai patriote. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés. »