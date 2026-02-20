CAN 2025: la justice marocaine condamne 18 supporters sénégalais

Un tribunal du Maroc a infligé, jeudi, des peines de prison à dix-huit supporters sénégalais reconnus coupables de hooliganisme lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le mois dernier. Ces personnes étaient en détention provisoire depuis le 18 janvier, date de la finale au cours de laquelle le Sénégal l’a emporté 1-0 contre le Maroc sur son sol.

Le parquet réclamait, pour certains prévenus, des peines pouvant atteindre deux ans, alléguant qu’ils avaient « délibérément » cherché à perturber le déroulement de la rencontre et qu’ils avaient posé des actes de violence diffusés à la télévision; les accusés ont nié toute faute.

La cour a prononcé des peines réparties ainsi : neuf des prévenus ont écopé d’un an de prison et d’une amende de 5 000 dirhams (545 dollars), six ont reçu six mois de prison assortis d’une amende de 2 000 dirhams, et trois ont été condamnés à trois mois de détention et à une amende de 1 000 dirhams. Un journaliste de l’AFP a observé que certains condamnés ont protesté au moment du verdict; la défense a annoncé son intention de faire appel.

Faits, éléments de preuve et réactions des parties

Vers la fin du match, des supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse et des objets, dont une chaise, ont été jetés sur le terrain. Les joueurs du Sénégal ont stoppé la rencontre pendant près de vingt minutes pour contester un penalty accordé tardivement au Maroc.

Selon le parquet, les charges reposent sur des images issues des caméras de surveillance du stade et sur des rapports médicaux faisant état de blessures parmi les forces de sécurité et les stadiers. Me Naima El Guellaf, avocate de la défense, a déclaré devant la cour que les vidéos ne fournissaient pas « de preuves irréfutables » établissant qu’un des prévenus ait frappé ou agressé quelqu’un.

L’avocat de la défense Patrick Kabou a qualifié le jugement « d’incompréhensible », estimant que ses clients étaient « des victimes ». De son côté, Me Mustapha Simou, avocat de la partie civile représentant des membres des forces de sécurité, a affirmé que les sanctions prononcées par la Confédération africaine de football n’exonéraient pas les prévenus de leur responsabilité pénale et confirmaient, selon lui, leur culpabilité.

Fin janvier, la Confédération africaine de football (CAF) avait infligé plusieurs sanctions, comprenant des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars, aux fédérations sénégalaise et marocaine pour comportement antisportif et manquements au fair-play. Le parquet estime que les dégâts matériels subis par le stade dépassent 4 millions de dirhams (430 000 dollars). Le Maroc doit coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.