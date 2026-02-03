CAN 2025: la Fédération marocaine fait appel des sanctions de la CAF après la finale Maroc–Sénégal

Estimant les décisions disciplinaires « disproportionnées » après les incidents de la CAN 2025, la FRMF a annoncé son intention de contester officiellement les sanctions infligées par la Confédération africaine de football.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement décidé de contester les sanctions infligées par la Confédération Africaine de Football (CAF) à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations disputée le 18 janvier 2016 face au Sénégal.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance marocaine a indiqueé avoir pris connaissance des décisions rendues par la Commission de discipline de la CAF, récemment notifiées. Ces sanctions font suite à une rencontre marquée par de vives tensions : retrait des joueurs et du staff sénégalais, envahissement de la pelouse par des supporters, puis des troubles et émeutes aux abords du stade.

Après examen du dossier, la FRMF estime que les mesures disciplinaires prononcées sont « disproportionnées » au regard des faits reprochés. Une position déjà défendue dans une correspondance officielle adressée par le président de la Fédération marocaine à son homologue de la CAF.

Se disant attachée au respect du droit et à la défense de ses intérêts légitimes, la FRMF affirme avoir décidé d’exercer un recours contre ces décisions, ouvrant ainsi un nouvel épisode dans ce dossier sensible du football africain.

