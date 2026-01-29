CAN 2025 : la CAF sanctionne lourdement le Sénégal et le Maroc après la finale

La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public mercredi soir son verdict disciplinaire concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, infligeant des sanctions lourdes aux fédérations du Sénégal et du Maroc, ainsi qu’à plusieurs joueurs et membres du staff.

Le Conseil de discipline de la CAF a condamné la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) pour violation du Code disciplinaire de l’instance continentale. Les décisions visent tant des sanctions financières que des suspensions individuelles pour conduite antisportive et manquements organisationnels.

La FSF a reçu plusieurs sanctions ciblées. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, est suspendu pour cinq matchs officiels de la CAF pour « conduite antisportive (…) et pour avoir discrédité le jeu », et condamné à une amende de 100 000 dollars américains, selon le communiqué de la CAF. Deux joueurs sénégalais, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaila Sarr, ont été suspendus pour deux rencontres chacun pour comportement antisportif envers l’arbitre.

Sanctions et montants appliqués

Sur le plan collectif, la Fédération Sénégalaise de Football a été condamnée à une amende de 300 000 USD pour la conduite inappropriée de ses supporters. La CAF a par ailleurs infligé une autre amende de 300 000 USD à la FSF pour le comportement antisportif des joueurs et du staff technique. Une sanction additionnelle de 15 000 USD a été prononcée pour mauvaise conduite de l’équipe nationale, le communiqué précisant que cinq joueurs avaient été avertis durant la rencontre.

Du côté marocain, la CAF a également pris des mesures contre des joueurs et contre la Fédération Royale Marocaine de Football. Le joueur Achraf Hakimi est suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant un an, indique le communiqué. Ismaël Saibari est suspendu pour trois matchs officiels et sanctionné d’une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif.

La FRMF a été sanctionnée financièrement pour plusieurs manquements organisationnels et comportementaux relevés lors de la finale. La CAF a infligé 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 USD pour l’envahissement de la zone VAR par des joueurs et des membres du staff, et 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par des supporters marocains.

Le communiqué de la CAF précise que « ces actes ont entravé le travail de l’arbitre et enfreint les principes de fair-play et d’intégrité », en référence aux articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la Confédération. Les décisions listées ci‑dessus figurent dans le communiqué officiel rendu public mercredi soir.