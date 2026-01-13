CAN 2025: Koulibaly salue la solidité de l’Égypte avant le choc face au Sénégal
À la veille du choc Sénégal vs Egypte en demi-finale de la CAN 2025 , le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a souligné l’expérience et la force collective des Pharaons, promettant un match de très haut niveau.
À 24 heures de l’affiche très attendue entre le Sénégal et l’Égypte en Coupe d’Afrique des Nations 2025, Kalidou Koulibaly a donné le ton. En conférence de presse d’avant-match ce mardi, le capitaine des Lions de la Teranga s’est exprimé avec lucidité et respect à l’égard des Pharaons, adversaires qu’il connaît parfaitement.
Le défenseur central sénégalais a tenu à rappeler la solidité de la sélection égyptienne, souvent laissée en retrait dans les pronostics initiaux. « C’est une équipe forte, composée de joueurs habitués à ce genre de rendez-vous », a-t-il souligné, insistant sur l’expérience et la régularité d’un collectif qui a su se hisser jusqu’à ce stade de la compétition sans faire de bruit.
Pour Koulibaly, la présence de l’Égypte à ce niveau n’a rien d’un hasard. Longtemps éclipsés par d’autres favoris annoncés, les Pharaons ont su répondre sur le terrain. Conscient de l’enjeu, le capitaine sénégalais promet un affrontement intense : le Sénégal abordera ce choc avec détermination, ses certitudes et l’ambition affirmée de poursuivre sa route vers le sacre continental. « (…) demain [mercredi] ce sera un gros match, on l’avait déjà fait, on va se présenter avec nos armes et nos ambitions», a assuré Kalidou Koulibaly.
