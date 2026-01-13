CAN 2025: Koulibaly salue la solidité de l’Égypte avant le choc face au Sénégal

À la veille du choc Sénégal vs Egypte en demi-finale de la CAN 2025 , le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a souligné l’expérience et la force collective des Pharaons, promettant un match de très haut niveau.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À 24 heures de l’affiche très attendue entre le Sénégal et l’Égypte en Coupe d’Afrique des Nations 2025, Kalidou Koulibaly a donné le ton. En conférence de presse d’avant-match ce mardi, le capitaine des Lions de la Teranga s’est exprimé avec lucidité et respect à l’égard des Pharaons, adversaires qu’il connaît parfaitement.

Le défenseur central sénégalais a tenu à rappeler la solidité de la sélection égyptienne, souvent laissée en retrait dans les pronostics initiaux. « C’est une équipe forte, composée de joueurs habitués à ce genre de rendez-vous », a-t-il souligné, insistant sur l’expérience et la régularité d’un collectif qui a su se hisser jusqu’à ce stade de la compétition sans faire de bruit.

Pour Koulibaly, la présence de l’Égypte à ce niveau n’a rien d’un hasard. Longtemps éclipsés par d’autres favoris annoncés, les Pharaons ont su répondre sur le terrain. Conscient de l’enjeu, le capitaine sénégalais promet un affrontement intense : le Sénégal abordera ce choc avec détermination, ses certitudes et l’ambition affirmée de poursuivre sa route vers le sacre continental. « (…) demain [mercredi] ce sera un gros match, on l’avait déjà fait, on va se présenter avec nos armes et nos ambitions», a assuré Kalidou Koulibaly.





