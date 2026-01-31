CAN 2025 : El Hadji Malick Diouf détaille ses regrets sur la finale

El Hadji Malick Diouf, milieu offensif sénégalais de 21 ans évoluant à West Ham United, est revenu sur la finale de la CAN 2025 remportée 1-0 par le Sénégal contre le Maroc, une rencontre marquée par un penalty obtenu dans les dernières minutes. Interrogé par Sky Sports, le joueur a expliqué avoir été à l’origine de la faute sur Brahim Diaz qui a entraîné la décision, penalty ensuite manqué par le tireur sur une Panenka repoussée par le gardien Édouard Mendy.

Diouf a décrit son état émotionnel après l’événement et durant les instants qui ont suivi la fin du match. « J’étais triste parce que je pensais aux gens, au peuple sénégalais, aux supporters, à ma famille », a-t-il confié à Sky Sports en revenant sur ses sentiments au sortir de la finale.

Le joueur a aussi évoqué la tension du moment et la difficulté d’une telle situation à son âge. « Je ne sais pas comment ils étaient à ce moment-là. Tout le monde pleurait. À la 98e minute, on ne peut pas concéder un penalty », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « En tant que jeune joueur, ce n’était pas facile. Mais vous savez, c’est le plan de Dieu, personne ne peut le changer. »

Le déroulé de l’action et le témoignage du joueur

Selon les éléments rapportés, la faute commise par El Hadji Malick Diouf a été à l’origine du penalty qui a cristallisé les débats lors de la finale. La faute a été signalée par l’arbitre et a conduit à l’attribution d’un tir au but en faveur du Maroc dans les prolongations. Brahim Diaz s’est présenté pour exécuter la tentative et a opté pour une Panenka, frappée au centre, qui a finalement été arrêtée par Édouard Mendy.

La suite immédiate de cette action a vu le Sénégal conserver son avantage et s’imposer 1-0 contre le pays hôte, le Maroc, au terme d’un match qualifié de chaotique dans certains comptes rendus. Dans ses déclarations, Diouf a mis en avant la charge émotionnelle ressentie, mentionnant explicitement sa préoccupation pour les supporteurs et les siens, ainsi que le poids de l’instant en prolongation.

Le joueur, âgé de 21 ans et présenté comme l’une des figures de West Ham United, a reconnu la difficulté personnelle de vivre un tel épisode devant des millions de spectateurs et a formulé sa lecture des événements en recourant à une référence à la foi : « C’est le plan de Dieu, personne ne peut le changer. »