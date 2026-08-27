Zimbabwe : l’inflation annuelle ralentit à 2,9 % en août 2026

La hausse des prix mesurée en ZiG a encore ralenti en août, tandis que l’inflation annuelle en dollars est restée proche de 3 % dans un contexte de change plus stable.

Au Zimbabwe, l’inflation annuelle mesurée en Zimbabwe Gold (ZiG) est tombée à 2,9 % en août 2026, contre 3,2 % en juillet, prolongeant le ralentissement des prix observé depuis plusieurs mois dans le pays.

Sur un mois, l’indice des prix en ZiG est resté quasi stable, avec une hausse limitée à 0,1 % en août. Mesurée en dollars américains, l’inflation annuelle est restée proche de 3,1 %, un niveau voisin de celui enregistré en monnaie locale.

Ce rapprochement entre les deux mesures traduit une nette réduction de l’écart entre les rythmes d’inflation calculés en ZiG et en dollars. En août, l’écart ne représentait plus que quelques dixièmes de point, contre des différences plus marquées au plus fort des tensions sur les prix et le change.

ZIMSTAT a attribué le maintien de faibles taux d’inflation à la stabilité du taux de change pendant le mois. Les données publiées pour août prolongent ainsi un été de faible variation des prix en monnaie locale.