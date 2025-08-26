PAR PAYS
Cambriolage d’une école à Hêvié Adovié: le principal suspect arrêté après six mois de cavale

Société
Par Edouard Djogbénou
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
La Police républicaine a annoncé ce mardi 26 août 2025 l’arrestation du principal suspect du cambriolage survenu en février dernier à l’école primaire maternelle de Hêvié Adovié.

L’homme, en fuite depuis plus de six mois, est désormais placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours.

Selon le communiqué officiel de la police, le suspect est accusé d’avoir dérobé plusieurs objets de valeur appartenant à l’établissement scolaire. À l’époque des faits, il avait réussi à échapper aux forces de l’ordre, contrairement à son complice, interpellé avec une partie des biens volés.

La police républicaine souligne que cette arrestation résulte de plusieurs mois d’enquête rigoureuse et de persévérance de ses équipes. Le suspect a été localisé et interpellé par une unité spécialisée du commissariat de l’arrondissement de Hêvié.

Cette opération met un terme à une cavale qui avait suscité inquiétude et vigilance au sein de la communauté locale, et témoigne de l’engagement des forces de sécurité à protéger les institutions et les citoyens.

