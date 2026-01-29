Burkina Faso : 26 stagiaires valident la Licence C CAF après le module 2

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) a clôturé, le 29 janvier 2026, le module 2 de la Licence C délivrée par la Confédération africaine de football (CAF) : une session de dix jours, répartie sur 80 heures, qui a formé 26 stagiaires aux techniques d’encadrement des catégories U15-U20, avec un accent prononcé sur la préparation technique et physique des équipes.

Cette formation, entamée le 20 janvier, intervient dans le cadre d’un effort plus large de la FBF pour renforcer les capacités des entraîneurs locaux, souvent insuffisamment dotés en staff technique. Après la tenue du module 1, ce second volet complète le cursus requis pour l’obtention de la Licence C.

Le contenu pédagogique a couvert la préparation physique générale et spécifique, la gestion de la condition en période de compétition, la planification détaillée des séances et l’utilisation de tests de performance. Selon le Directeur Technique National, Pascal Yougbaré, l’un des objectifs prioritaires était d’améliorer la prise en charge de la condition physique, considérée comme un élément central du football contemporain.

Participants, retours et recommandations

Du côté des bénéficiaires, le représentant des stagiaires, Boureima Guiro, a estimé que la densité du programme rendait la période de dix jours courte au regard des sujets abordés. Il a souligné la complémentarité entre les exposés théoriques en salle et les séances pratiques sur le terrain, jugée essentielle pour faciliter la transposition des acquis dans le travail quotidien des entraîneurs.

Le parrain de la promotion, le Commandant Karim Souabo, président de la section football de l’USFA, a encouragé les nouveaux diplômés à privilégier rapidement la mise en pratique sur le terrain avant d’envisager l’accès à la Licence B. De son côté, le président de la FBF, le Colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, a insisté sur l’importance du caractère et de la personnalité dans l’exercice du métier d’entraîneur. Il a rappelé que la fermeté et la capacité à sanctionner l’indiscipline constituent des éléments indispensables au maintien de l’autorité auprès des joueurs, même des plus talentueux, et a critiqué l’attitude de certains techniciens qui ferment les yeux sur des comportements préjudiciables au collectif.

La session a réuni 26 stagiaires qui, à l’issue de ces 80 heures, remplissent les critères pour encadrer les catégories de jeunes ciblées. Ce module 2 achève le cycle de la Licence C, composé de deux volets, qui requiert la détention préalable de la Licence D. Les diplômés peuvent ensuite s’orienter vers les niveaux supérieurs, la Licence B puis la Licence A, cette dernière étant nécessaire pour diriger une sélection nationale