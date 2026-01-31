Bundesliga J20 : Leverkusen bat l’Eintracht, Leipzig battu par Mayence
Le Bayer Leverkusen s’est imposé 3-1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort et le RB Leipzig a concédé une défaite 1-2 face à Mayence, lors des rencontres disputées ce samedi à 14h30 GMT comptant pour la 20e journée de Bundesliga : Leverkusen remonte à la 6e place avec 35 points, Francfort reste 8e avec 27 points, Leipzig pointe 4e avec 36 points et Mayence se hisse provisoirement à la 15e place avec 18 points.
À Francfort, les joueurs de Kasper Hjulmand ont pris l’initiative et concrétisé leur domination offensive. Arthur Augusto a ouvert le score à la 26e minute, servi par Alejandro Grimaldo. Sept minutes plus tard, Malik Tillman a doublé la mise (33e) après un travail de Christian Kofane, plaçant l’Eintracht sous pression avant la pause. En seconde période, Robin Koch a réduit l’écart très tôt (50e), redonnant un espoir aux locaux, mais Leverkusen a conservé le contrôle du tempo et a finalement scellé le succès dans le temps additionnel par Aleix García, qui a conclu une action initiée par Ernest Poku (90e+3).
Sur la pelouse du RB Leipzig, les Saxons ont commencé par dominer le jeu mais ont été contrariés par l’efficacité de Mayence. Conrad Harder a inscrit l’ouverture du score pour Leipzig à la 40e minute, sur un service d’Antonio Nusa. Mayence a d’abord recollé sur penalty par Nadiem Amiri dans le temps additionnel de la première période (45e+6), puis a pris l’avantage dès la reprise grâce à Silas Katompa (49e). Malgré une pression soutenue et plusieurs occasions franches en seconde période, Leipzig n’a pas réussi à revenir au score.
Autres résultats de la 20e journée
Augsbourg s’est imposé à domicile face au FC St. Pauli sur le score de 2-1.
Hoffenheim a réalisé une victoire 3-1 contre l’Union Berlin.
Le Borussia Mönchengladbach et le Werder Brême se sont quittés sur un match nul 1-1.
