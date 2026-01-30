Bundesliga J20 : Cologne évite la défaite face à Wolfsbourg

Cologne a signé une victoire 1-0 face à Wolfsbourg, vendredi soir, lors de l’ouverture de la 20e journée de Bundesliga, grâce à un but de Linton Maina à la 29e minute servi par Tom Krauß ; ce succès offre aux Boucs trois points importants et les place provisoirement à la 10e position avec 23 points au classement.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre, globalement équilibrée, a basculé sur une action précise en première période. À la 29e minute, bien servi par Tom Krauß, Linton Maina a profité de sa vitesse et de son sang-froid pour tromper le gardien de Wolfsbourg et inscrire l’unique réalisation de la partie. Ce but a permis à Cologne de prendre l’avantage devant son public et de conserver l’initiative au tableau d’affichage jusqu’à la fin du match.

Malgré le score étroit, Wolfsbourg a affiché une domination territoriale plus marquée au cours de la rencontre. Les Loups ont exercé une pression soutenue à certains moments, mais n’ont pas réussi à convertir leurs phases offensives en occasions déterminantes qui auraient pu changer le cours du match.

Déroulement de la seconde période et conséquences au classement

La seconde période s’est révélée plutôt stérile sur le plan offensif en termes de réalisations. Wolfsbourg a multiplié les offensives pour tenter de revenir au score, mais ces initiatives n’ont pas trouvé la faille face à la défense de Cologne. Les Boucs, de leur côté, ont géré leur avance sans parvenir à se mettre complètement à l’abri, conservant ainsi le suspense jusqu’au coup de sifflet final.

La ligne défensive de Cologne est restée structurée et a contenu les tentatives adverses jusqu’à la fin de la partie. Wolfsbourg a été incapable de forcer l’égalisation malgré un temps de possession supérieur et des poussées répétées en direction de la surface colonaise. L’efficacité offensive de Cologne, matérialisée par la seule occasion aboutie de la rencontre, a suffi à sceller le résultat.

Au classement, la victoire permet à Cologne de monter provisoirement à la 10e place avec 23 points. Wolfsbourg, pour sa part, reste bloqué à la 12e position avec 19 unités. Le déroulé du match et ce résultat s’inscrivent dans la trajectoire actuelle des deux équipes au sein du championnat, Cologne retrouvant des points précieux au milieu du tableau tandis que Wolfsbourg demeure en difficulté, marqué par une saison en dents de scie.