Bénin: UP-Renouveau et Bloc Républicain suspendent la transhumance politique au sein de leurs partis

Lors d’une rencontre stratégique tenue le jeudi 28 août 2025 au siège du Bloc Républicain (BR) à Cotonou, les directions respectives de l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) et du Bloc Républicain ont annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tout mouvement de transhumance politique entre leurs formations. Cette mesure s’applique notamment aux élus et responsables exerçant des fonctions stratégiques dans l’un ou l’autre parti.

Le communiqué conjoint précise que toute tentative de migration politique non autorisée sera considérée comme une violation grave de la discipline collective, passible de sanctions selon les règlements internes des deux partis. Cette initiative traduit la volonté des deux formations de renforcer leurs liens de coopération et d’affirmer une solidarité renforcée au sein de la mouvance présidentielle.

Un besoin de stabilité avant les élections de 2026

À l’approche des élections générales de 2026, cette décision marque une stratégie de stabilisation politique : garantir l’unité interne, prévenir les conflits potentiels liés aux transferts d’adhérents et assumer une visibilité claire de la majorité présidentielle.

L’UP-R et le BR considèrent cette mesure comme essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace du Programme d’Actions du Gouvernement.