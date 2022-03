Bénin: un homme condamné à 10 ans de prison pour séquestration et viol sur mineure

Le dernier dossier de la session criminelle ouverte au tribunal d’Abomey-Calavi a été traité le vendredi 25 mars 2022. Le mis en cause a écopé de 10 ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d’amende et à 2000 000 de dommages intérêts pour viol et déplacement illégal de mineur sur le territoire national.

Les faits remontent à 2014 à Godomey, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées sur le dossier, l’accusé Serge K. aurait séquestré la victime, une élève de 14 ans à qui, il faisait déjà des avances en vain. L’adolescente a été enlevée le 26 novembre 2014 après les cours.

Pendant près de 5 mois, il a gardé la fillette enfermée à Comè et Ouidah, loin de tous. C’est finalement le 22 avril 2015 que la fille a été retrouvée. Entre temps, elle a pu joindre ses parents par le biais d’un inconnu.

Le ministère public a requis la prison à vie contre le sieur Serge K. Mais finalement, le juge l’a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie de 500 000 francs CFA d’amende et à 2 000 000 francs CFA de dommages intérêts.