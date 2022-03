Bénin: un chef de couvent en garde à vue pour manifestation non autorisée

La police a interpellé un chef de couvent à Cotonou le samedi 19 mars 2022 pour participation à une manifestation non autorisée. Deux autres personnes ont été également appréhendées pour les mêmes faits.

Pour participation à une manifestation non autorisée, la police républicaine a arrêté trois personnes dont une femme. Les arrestations ont été opérées au cours d’une descente des forces de l’ordre à Fifadji et à Zogbo. Les mis en cause auraient récidivé après plusieurs rappels à l’ordre de la police.

Actuellement gardé à vue au commissariat du 9e arrondissement, ils seront incessamment présentés au procureur de la Républicaine.