Bénin – Tromperies des consommateurs: le gouvernement met en garde les commerçants

La ministre de l’industrie et du commerce invite les commerçants au respect des textes en vigueur sur l’application des prix . Dans un communiqué en date du 25 mars, Alimatou Shadiya Assouman rappelle aux acteurs concernés que le non respect de la réglementation les expose à des sanctions.

Dans le cadre de l’application de mesures sociales prises par le gouvernement face à la hausse des prix de certains produits, le gouvernement va faire recours aux textes qui protègent le consommateur. Selon un communiqué du ministère de l’industrie et du commerce, l’arrêté 1995 n°87/MCT/CAB/DCP/SRC du 15 juin 1995 fait obligation aux producteurs, transformateurs et commerçants d’afficher ou publier les prix des services et biens qu’ils offrent aux consommateurs.

La loi n°2007-21 du 16 octobre 2007 interdit et punit les tromperies et les fausses informations fournies aux consommateurs. « En tout état de cause, les sanctions prévues par les textes seront appliquées à tous les contrevenants aux différentes mesures », a martelé la ministre.

La ministre Alimatou Shadiya Assouman a instruit les services de contrôle des directions départementales du commerce à l’effet d’intensifier la surveillance du marché afin de contrôler l’affichage des prix de vente et l’application effective des mesures sociales du gouvernement. Il leur a été également demandé d’ouvrir les boutiques et magasins de vente fermés pour surenchère avant la prise des mesures