PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Bénin – Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Société
- Publicité-
. .

Le gouvernement béninois va en guerre contre le mariage d’enfants. Au cours du conseil des ministres en sa session du mercredi 3 septembre, l’exécutif a mis en place un Programme national de Lutte contre le mariage d’Enfants.

Selon le contenu du compte rendu du conclave gouvernemental, le mariage précoce constitue une menace réelle pour l’avenir des jeunes filles et des adolescentes, avec des conséquences multiformes.

En dépit de l’action de l’Etat, cette déviance persiste ici et là. Aussi, urge-t-il, pour protéger davantage les enfants qui y sont exposées, de renforcer les actions déjà en cours, a indiqué le gouvernement.

Pour y parvenir, il a adopté le Programme national de Lutte contre le mariage d’Enfants. Un programme qui vise à réduire le mariage d’enfants au Bénin, de 33% en 2019 à 15 % en 2029, soit une diminution de 18 points sur les 4 années à venir afin que les enfants notamment les filles, soient protégées contre le mariage et les grossesses précoces.

A cet effet, le programme s’évertuera à renforcer le dispositif de protection et de prise en charge en matière de lutte contre le mariage d’enfants ainsi que l’engagement des communautés, des familles et des enfants pour la lutte contre le phénomène.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Bénin

Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Bénin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Bénin

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Burkina Faso

Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Bénin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Bénin

Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

VOIR TOUS LES FLASHS