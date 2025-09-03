Bénin – Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Le gouvernement béninois va en guerre contre le mariage d’enfants. Au cours du conseil des ministres en sa session du mercredi 3 septembre, l’exécutif a mis en place un Programme national de Lutte contre le mariage d’Enfants.

Selon le contenu du compte rendu du conclave gouvernemental, le mariage précoce constitue une menace réelle pour l’avenir des jeunes filles et des adolescentes, avec des conséquences multiformes.

En dépit de l’action de l’Etat, cette déviance persiste ici et là. Aussi, urge-t-il, pour protéger davantage les enfants qui y sont exposées, de renforcer les actions déjà en cours, a indiqué le gouvernement.

Pour y parvenir, il a adopté le Programme national de Lutte contre le mariage d’Enfants. Un programme qui vise à réduire le mariage d’enfants au Bénin, de 33% en 2019 à 15 % en 2029, soit une diminution de 18 points sur les 4 années à venir afin que les enfants notamment les filles, soient protégées contre le mariage et les grossesses précoces.

A cet effet, le programme s’évertuera à renforcer le dispositif de protection et de prise en charge en matière de lutte contre le mariage d’enfants ainsi que l’engagement des communautés, des familles et des enfants pour la lutte contre le phénomène.