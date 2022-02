Bénin: Ludovic Guèdjè confirmé au poste de Secrétaire Permanent de l’ARMP

Par décision N°2021/08/PR/ARMP/S-PR/SP/SA du 27 juillet 2021, le président de l’autorité de régulation des marchés publics, Séraphin Agbahoungbata a porté au poste de secrétaire permanent par intérim de l’ARMP, le sieur Ludovic Guèdjè. Ce dernier a été confirmé au poste en conseil des ministres de ce mercredi.

Nommé au poste de Secrétaire Permanent par intérim de l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le maître assistant des universités de CAMES, Ludovic Guêdjè est confirmé au poste. En effet, au cours du conseil des ministres de ce mercredi 23 Février 2022, le gouvernement a procédé à plusieurs nominations dont celle de Ludovic Guëdjè au poste de secrétaire permanent de l’autorité de régulation des marchés publics. Un poste qu’il occupait par intérim.

Docteur en droit public, maître-Assistant des Universités CAMES, enseignant à la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et expert en marchés publics et partenariat public-privé, Monsieur Ludovic GUEDJE assume désormais cette fonction à la présidence de la République.

Avant d’être nommé par Séraphin Agbahoungbata pour assurer l’intérim du secrétariat permanent de l’autorité de régulation des marchés publics, ce juriste était le directeur de la réglementation et des affaires juridiques. A travers cette confirmation au poste, Ludovic Guêdjè poursuit la mission au sein de l’autorité de régulation des marchés publics, en qualité du responsable de l’instance administrative et opérationnelle de cet organe.

Quid du SP de l’ARMP ?

Le secrétariat permanent de l’ARMP est chargé aux termes de l’article 28 du décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des marchés publics, de la préparation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil de Régulation ainsi que les documents à la signature du Président de l’ARMP.

Il assiste le président de l’ARMP dans la gestion administrative et financière de l’Autorité de régulation des marchés publics en assurant la coordination des activités des directions techniques.

Avec plus de vingt années d’expériences dans les fonctions techniques, administratives et académiques, le docteur Ludovic GUEDJE aura la lourde responsabilité d’assurer la préparation du budget, des rapports d’activités ainsi que des comptes et états financiers qu’il soumet au Conseil de régulation pour approbation.

Ses missions vont permettre d’assurer la gestion technique, administrative et financière de l’Autorité de régulation des marchés publics, de préparer les délibérations et mettre en œuvre les décisions du Conseil de régulation et apporter tout l’appui technique aux différentes commissions du Conseil de Régulation dans l’accomplissement de leur mission.