Bénin: Lionel Zinsou salue l’efficacité de la gouvernance sous la rupture

Les 26 et 27 février 2025, Cotonou a été le théâtre du Sommet Choiseul Afrique, rassemblant des centaines de leaders économiques africains et internationaux.

Cet événement de grande envergure avait pour objectif de mobiliser les compétences et les investissements nécessaires pour accélérer le développement durable du continent. Parmi les voix les plus marquantes, celle de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et candidat à la présidentielle de 2016, a retenu l’attention.

Lors de son intervention, Lionel Zinsou a souligné la capacité des autorités béninoises à exploiter des leviers de développement longtemps sous-utilisés. Il a salué la rapidité et l’efficacité de la gouvernance actuelle, qualifiant cette dynamique de « phénomène nouveau et exceptionnel en Afrique ».

« Il y avait beaucoup de facteurs de développement sur lesquels on ne jouait pas et qu’aujourd’hui, on est capable de mobiliser au bénéfice des populations », a-t-il déclaré.

Des projets structurants pour la transformation économique

L’ancien ministre a mis en lumière plusieurs projets phares qui redéfinissent le paysage économique du Bénin :

La création d’établissements scolaires d’excellence, inspirés des modèles anglo-saxons et français, pour améliorer la qualité de l’éducation.

L’édification du Centre hospitalier international d’Abomey-Calavi, avec un plateau technique ultramoderne.

Le développement des infrastructures urbaines durables, visant à moderniser les villes béninoises tout en respectant l’environnement.

Pour Lionel Zinsou, ces initiatives renforcent l’attractivité du Bénin et positionnent le pays comme une terre de croissance et de transformation industrielle.

« En un temps record, le Bénin s’est distingué comme un modèle de développement en Afrique, illustrant la possibilité d’une prospérité durable fondée sur des choix stratégiques pertinents et une gouvernance efficace », a-t-il conclu.

Un appel à la coopération internationale

Le sommet s’est achevé sur un appel à la coopération renforcée entre les acteurs économiques africains et internationaux, afin de pérenniser cette dynamique et de faire du Bénin une référence en matière de développement inclusif et durable sur le continent.