Bénin : les nominations du conseil des ministres du 21 janvier 2026
Plusieurs nominations ont été prononcées ce mercredi 21 janvier 2026 en conseil des ministres au Ministère de la Justice et de la Législation, ainsi qu’au ministère du Numérique et de la Digitalisation.
Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature :
A la Chancellerie
Directeur de cabinet
Monsieur Florentin GBODOU
Secrétaire général du ministère
Monsieur Séïdou BONI KPEGOUNOU
Collaborateur à l’Inspection générale des Services judiciaires
Monsieur Henri FADONOUGBO
Dans les juridictions
● Cour d’appel de Parakou
Président
Monsieur Thomas Mahougnon DASSI
Procureur général
Monsieur Koutchoro Ambroise ADJIBOYE
● Cour d’appel d’Abomey
Président
Monsieur Nourou Dine Malick BAKARY
1er Substitut général
Madame Gratias Gwladys GNACADJA HOUESSOU
● A la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme
Président de la Chambre de jugement des Infractions Economiques et du Terrorisme
Monsieur Antoine YEHOUENOU
Membre de la Commission de l’Instruction
Monsieur Rodrique Serge HOUNMANAKAN
Assesseur à la Chambre de Jugement des Infractions Economiques et du Terrorisme
Monsieur Mawouéna Fidèl TOHOUENOU
● A la Cour Spéciale des Affaires Foncières
Conseillers à la Chambre d’appel
Monsieur Dossa Guillaume LALLY
Monsieur Anihouvi Célestin KPONNON
Juge du 3ème cabinet d’Instruction
Monsieur Herbert SOLEVO
● Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
Président
Monsieur Sowhannou Gutemberth Adelain Armel AZODOGBEHOU
Juge au tribunal
Monsieur Coffi Paul BIWINTON
Juge du 2ème cabinet d’Instruction
Monsieur Ozias Sèwanou KINTOYESSE
Juge du 3ème cabinet d’Instruction
Monsieur Christophe HOUEDETE
Juge du 4ème cabinet d’Instruction
Monsieur Ebony Viako DASSI
● Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
Président
Monsieur Kuassi David Marie Joachim ANANI
Procureur de la République
Monsieur Ahouzounvè Alphonse AMOUSSOU
Au ministère du Numérique et de la Digitalisation
Directrice générale de la Société béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion
Madame Patricia Marie-France DOSSOU-GBETE épouse CODJIA.
